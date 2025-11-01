XRP explose +81% en novembre ? Voici comment cela peut se produire à nouveau

Octobre a laissé un goût amer aux détenteurs de XRP avec près de 11 %, plombé par la volatilité générale du marché. Pourtant, les vieux briscards du secteur le savent : novembre est souvent le mois de la perf pour les cryptos en général. En fait, pour le jeton de Ripple, c’est même l’un des exercices les plus explosifs du jeton. Et pour cause, XRP aura inscrit une hausse moyenne de +81 % sur douze ans. Alors, on, achète ou pas ?

Pepenode, XRP portés par l’altcoin saison ?

Après s’être relativement purgé des leviers excessifs, le marché crypto s’inscrit dans une dynamique fondamentale plus clame. Au-delà du calme apparent, les grandes mains et la smart money accumulent discrètement. Dans ce mouvement de réorganisation des flux, quelques projets alternatifs profitent de la perspective d’un potentiel altseason.

Pepenode en l’occurrence, introduit un concept « mine-to-earn ». Dans les faits, chaque utilisateur peut acquérir des Miner Nodes virtuelles, les optimiser et générer des récompenses. Une alternative au minage des grandes cryptos désormais difficilement accessibles aux particuliers. Memecoin certes, mais comme XRP à ses débuts, un marketcap modeste qui permet un potentiel x100 dès que les baleines s’activent.

L’histoire se répète souvent avec XRP

En jetant un regard rétrospectif sur la courbe d’évolution de XRP, le mois de novembre semble être l’un des favoris des acheteurs. En 2013 par exemple, le jeton a fait un saut stratosphérique de 531 %. Rien que l’année dernière, XRP a gratifié ses investisseurs d’une hausse de 282 % sur la même période. Des performances qui paraissent lointaines et peu convaincante au vu de l’actuel contexte certes.

Mais dans le même temps, c’est un précédent qui ne peut être ignoré. Ces stats alimentent la conviction que le jeton a son propre calendrier haussier. Aussi, la volatilité du marché s’est quelque peu apaisée. A cela, il faut ajouter le fait que les volumes se concentrent à nouveau sur le spot.

En outre, la moyenne mobile à 200 jours vient d’être franchie. C’est un signal rarement anodin et qui marque pour de nombreux observateurs le point de départ d’un cycle plus long.

Un seuil technique franchi, un signal clair

Depuis plusieurs semaines, XRP évoluait dans une zone étroite entre 2,40 $ et 2,60 $. Fin octobre, le cours a fini par casser la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, un indicateur clé utilisé par les traders pour identifier les retournements de tendance.

Cette cassure, couplée à un rebond propre depuis la zone de soutien des 2,45 $, alimente l’idée d’un regain de force. Dans l’immédiat, les traders guettent la zone des 3 $, un cap psychologique où le flux acheteur pourrait s’intensifier.

Mais la prudence reste de mise : le volume d’échange a reculé de 30 %, autour de 3,7 milliards $, preuve que le marché avance sur la pointe des pieds.

L’ombre d’un ETF XRP réveille la spéculation

C’est peut-être le véritable catalyseur de ce mois de novembre. Deux sociétés, Canary Funds et Bitwise, ont mis à jour leurs dépôts auprès de la SEC pour un ETF spot adossé à XRP. La dernière version du formulaire S-1 ne contient plus la clause de “retard administratif”. Cela peut permettre une approbation automatique autour du 13 novembre.

Bitwise just updated their XRP ETF filing to include exchange (NYSE) and fee of 0.34%, which are typically the last boxes to check. Amendment #4. pic.twitter.com/BUnkasSQY5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 31, 2025

Les précédents le prouvent : chaque fois qu’un ETF approche de l’approbation, les marchés réagissent avant même la décision finale. Si XRP devait suivre le même scénario que Bitcoin ou Ethereum, un afflux massif de capitaux institutionnels pourrait relancer la dynamique.

Les baleine se positionnent déjà

Sur la blockchain, les signaux ne mentent pas. Le 29 octobre, un wallet identifié comme appartenant à une “whale” a verrouillé plus de 4 millions de XRP (soit environ 10,5 millions $) dans un contrat d’escrow.

Ce type de mouvement est souvent interprété comme un pari haussier. En effet, les détenteurs préférent bloquer leurs tokens plutôt que de les vendre. D’autres indices vont dans le même sens :

Virtu Financial détient désormais 63 millions $ en crypto,

Armada Acquisition Corp II a annoncé un plan d’un milliard $ pour soutenir l’adoption institutionnelle de XRP.

Le message est clair : les gros portefeuilles s’activent avant le grand rendez-vous du mois.

