Le Prince Andrew au cœur d’un deal crypto de £1,4M au palais de Buckingham

Selon une enquête de la BBC, le prince Andrew aurait organisé une visite privée de Buckingham Palace pour deux hommes d’affaires au profil sulfureux. L’histoire remonte à juin 2019, alors que la reine Élisabeth II résidait encore dans le palais. Au cœur du dossier : un accord de 1,4 million de livres impliquant son ex-épouse, Sarah Ferguson.

Un dîner royal aux allures de transaction privée

Ce jour-là, Jay Bloom et Michael Evers, cofondateurs de Pegasus, sont conduits dans la voiture du duc de York à travers les grilles de Buckingham. Les deux hommes assistent ensuite à Pitch@Palace, l’événement entrepreneurial du prince Andrew. Puis, s’ensuit un dîner privé en compagnie de Sarah Ferguson et de la princesse Beatrice.

A l’époque, Pegasus essayait de vendre un projet ambitieux. Un centre de minage de Bitcoin alimenté à l’énergie solaire dans le désert de l’Arizona. Moins d’un an plus tard, c’est la faillite. La société s’effondre en laissant des investisseurs sur la paille et des dettes colossales.

En cause, une gestion plus que douteuse du financement de plusieurs millions. En effet, les documents obtenus par la BBC révèlent que seulement 615 générateurs ont été achetés sur les 16 000 prévus. Et au total, Pegasus n’aurait produit que l’équivalent de 25 000 £ en Bitcoin.

Sarah Ferguson, ambassadrice d’une promesse vide

Dans cette histoire, le rôle de Sarah Ferguson intrigue. L’ex-épouse du prince Andrew aurait touché plus de 200 000 £ de Pegasus pour ses services de “brand ambassador”. D’ailleurs, la BBC mentionne également une promesse de bonus chiffrée à un million en plus de parts dans l’entreprise.

Le contrat, selon les révélations, garantissait un traitement ultra luxueux. Voyages en première classe, hôtels de luxe et services de stylisme personnel. En revanche, il la dégageait de toute responsabilité sur les aspects techniques du projet. En clair, son rôle était celui d’une figure d’influence, pas d’une experte en minage crypto.

Un parfum de scandale à Buckingham

Ce n’est pas la première fois que les activités financières du prince Andrew font l’objet de controverses, mais cette affaire touche un nerf sensible. L’usage de privilèges royaux à des fins privées. Le fait que la rencontre ait eu lieu à Buckingham Palace, alors que la reine était présente, soulève de nouvelles questions sur les frontières entre engagements officiels et affaires personnelles.

Bloom reconnaît avoir remercié le couple royal pour la visite, tout en niant avoir rencontré la reine. Ce détail n’a pas suffi à calmer la tempête médiatique. Entre temps, Buckingham Palace a annoncé une autre série de mesures visant le retrait des derniers titres honorifiques du prince Andrew ainsi que sa résidence de Windsor.

Prince Andrew stripped of all titles.



King Charles formally removes Style, Titles and Honours of Prince Andrew. Done with immediate effect.



He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor.



Also, he's kicked out of Lodge too. pic.twitter.com/JA3XpBLzxE — Dina Shakti 🇬🇧 🇱🇰 (@Dina_Shakti) October 30, 2025

Le timing embarrassant pour la famille royale

L’affaire tombe à un moment particulièrement sensible pour la monarchie britannique. Le prince Andrew avait déjà été écarté des fonctions officielles en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. Ces dernières années, il a tenté de faire amende honorable pour la réhabilitation. Ce nouveau dossier en revanche, vient porter une sérieuse estocade à ses efforts.

De plus, le contexte réglementaire britannique évolue rapidement. La Financial Conduct Authority (FCA) vient tout juste de réautoriser les produits crypto pour le grand public. Dans ce climat de regain d’attention, une histoire mêlant royauté et crypto-déboires attire forcément les regards, et pas pour les bonnes raisons.

En attendant, pas besoin d’investir des fortunes pour miner de la crypto. Pepenode propose une alternative éprouvée et surtout équitable. Le concept : Play to Earn. Un minage gamifié et qui permet dans une certaine mesure, une distribution beaucoup plus juste. De plus, en tant que memecoin à faible capitalisation, Pepenode se prête aisément à un potentiel x100, si les paris risqués ne vous rendent pas frileux.

Source : BBC

Pour aller plus loin sur le sujet :