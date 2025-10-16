Trump confirme la guerre économique à Pékin : les marchés retiennent leur souffle

La tension est montée d’un cran entre Washington et Pékin. Interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche sur la possibilité d’une guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump n’a pas tourné autour du pot. Nous y sommes déjà ! Cette déclaration, brève mais lourde de sens, confirme ce que les marchés redoutaient. Et déjà, les investisseurs et traders retournent vers des positions défensives.

Le marché à nouveau sous pression

La semaine dernière déjà, Trump menaçait d’imposer des droits de douane de 100 % sur tous les produits chinois. Une charge menée, en réponse au durcissement des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares. Ces minerais essentiels à la production de semi-conducteurs et de matériel électronique.

L’escalade n’a pas tardé à se faire sentir. Vendredi, un simple post de Trump sur les réseaux sociaux a déclenché une mini-panique sur le marché crypto. Le Bitcoin est passé de 121 560 $ à moins de 103 000 $ en quelques heures, effaçant des milliards de dollars de capitalisation.

Depuis, la situation s’est légèrement stabilisée. Le BTC se maintient autour de 111 000 $, affichant une variation d’environ 1% sur la dernière journée. Mais la nervosité reste palpable. A partir de maintenant, chaque déclaration de la Maison Blanche risque potentiellement d’exciter la volatilité.

Une question de sécurité nationale

C’est ainsi que Trump résume la situation. Pour lui, les tarifs douaniers ne sont pas seulement une arme économique : ils soulèvent également un problème de souveraineté. Sans tarifs, nous serions exposés. Nous n’aurions aucune défense, explique-t-il.

Le président américain justifie ces mesures par le besoin de protéger l’industrie américaine et de contrer l’influence coercitive de Pékin sur le commerce mondial. Du côté du Trésor américain, le ton est tout aussi ferme. Le secrétaire Scott Bessent a accusé la Chine de vouloir “ralentir délibérément l’économie mondiale” par ses mesures de contrôle.

China’s expansive rule to control the flow of rare earths is a repudiation of the U.S.-China agreement reached 6 months ago in Geneva. The Administration is prepared to take strong actions if China moves forward with this escalatory new regime.



Read the Joint Statement that… pic.twitter.com/HL8Mxei6So — United States Trade Representative (@USTradeRep) October 15, 2025

“Si certains responsables chinois veulent ralentir la croissance mondiale, ce sont eux qui en paieront le prix. Nos alliés et nous ne serons ni commandés ni contrôlés par une poignée de bureaucrates à Pékin.”

Les cryptos dans la ligne de mire indirecte

Si le conflit semble d’abord commercial, le secteur crypto en subit déjà les effets secondaires. Les tarifs sur les équipements électroniques d’origine asiatique touchent de plein fouet les mineurs de Bitcoin américains.

Les machines d’origine chinoise font désormais l’objet de taxation à 57,6 %. Celles en provenance d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande sont frappées à 21,6 %. Résultat : les coûts d’importation explosent. Pour certaines fermes de minage, la facture a bondi de plus de 40 % depuis juillet.

L’année dernière déjà, les autorités douanières américaines avaient saisi des milliers d’appareils ASIC, soupçonnés d’être des émetteurs radio illégaux. Le climat reste donc tendu, même si aucune grande entreprise minière américaine n’a encore délocalisé ses opérations.

Une guerre économique aux multiples conséquences

Cette nouvelle guerre économique pourrait redéfinir l’équilibre mondial. D’un côté, les États-Unis cherchent à préserver leur autonomie technologique, notamment dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. De l’autre, la Chine contrôle une grande partie des ressources critiques nécessaires à cette industrie.

Si Pékin décide de prolonger ses restrictions sur les terres rares, cela pourrait provoquer une flambée des coûts de production, mais aussi renforcer l’intérêt pour les actifs alternatifs comme le Bitcoin ou l’or numérique.

Pour certains analystes, cette crise pourrait paradoxalement servir de catalyseur haussier pour les cryptos à moyen terme. En effet, les investisseurs cherchent souvent refuge dans les actifs décentralisés quand la confiance dans les institutions s’effrite.

Guerre commerciale toujours un stress test pour le Bitcoin

L’annonce de Trump confirme ce que les observateurs craignaient. La rivalité entre Washington et Pékin entre dans une phase ouverte et assumée.

À court terme, la volatilité dominera, et les cryptos resteront sous pression. Mais sur le long terme, ce contexte pourrait renforcer le rôle du Bitcoin comme alternative géopolitique et monétaire.

En somme, ce n’est pas seulement une guerre de tarifs. C’est une bataille pour l’influence économique mondiale et, comme souvent, le Bitcoin pourrait bien devenir le baromètre de la peur et de la liberté financière.

Source : Skynews

