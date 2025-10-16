Chute du marché : 3 altcoins pour profiter du rebond sur les cryptomonnaies

Malgré la baisse amorcée sur une très grande majorité des actifs depuis quelques jours, certaines opportunités restent d’actualité. Est-il possible de profiter d’un rebond de fin d’année ? Quels sont les actifs à sélectionner pour faire croître son portefeuille durant les prochains mois ? Faisons le point sur la situation.

HYPE : un positionnement idéal sur la narrative des perp-DEX

Oscillant autour des 39 dollars, $HYPE est l’une des meilleures performances de ces derniers mois. Avec un écosystème Hyperliquid en pleine croissance, connaissant récemment de gros changements avec le déploiement de HIP-3, la tendance devrait perdurer.

Ces dernières semaines, l’heure était à l’incertitude pour la communauté hyperliquid. En effet, la concurrence a frappé de plein fouet. Le TGE du DEX Aster a aspiré une partie de la liquidité HyperEVM, dont le vault HLP, en prévision de l’airdrop n°2 ayant été dévoilé cette semaine.

Pour autant, bien que la concurrence des DEX soit plus nombreuse : Paradex, Avantis, Aster ; Hyperliquid n’en démord pas et permet à son jeton natif, le $HYPE, de gagner de nouveaux cas d’usages et renforcer son positionnement on-chain. $HYPE de retour à 50 dollars ? Cela n’est probablement qu’une question de temps.

Maxi Doge pour s’exposer aux memecoins et profiter du DOGE

En parallèle, certains projets en prévente restent de belles opportunités. Bien que ce soit une tendance qui fut mise en avant quelques années plus tôt, les préventes restent idéales pour faire de gros multiples, à condition de bien choisir les projets concernés.

Avec une capitalisation de plusieurs dizaines de milliards de dollars, les memecoins sont à ce jour incontournables sur de nombreuses blockchains : BNB Chain, Solana, Ethereum ou Base. L’actif historique, le DOGE, continue d’attirer la liquidité et se maintien en première position.

Toutefois, certains projets souhaitent profiter de son attractivité. Maxi Doge est une nouvelle forme du Dogecoin. Levant plus de 3,6 millions de dollars, il n’y a pas d’utilité concrète pour le $MAXI. Toute repose sur la spéculation de l’écosystème, la capacité à construire une communauté. Parfois, ce sont les projets les plus inutiles qui disposent de la communauté la plus soudée. En ce sens, Maxi Doge pourrait être une véritable surprise d’ici les prochains mois.

BNB, un actif de choix en fond de portefeuille

En complément d’un memecoin et d’un jeton de DEX, il semble intéressant de se positionner sur une ” major ” ; c’est à dire l’une des plus importantes cryptos de l’industrie. À ce jour, celui qui surpasse les attentes, c’est le BNB. En raison d’une amélioration de la situation pour binance, de la fin de l’arc juridique face à la SEC et d’un retour sur le devant de la scène de CZ, le BNB fait son grand retour.

Ayant récemment dépassé les 1 000 dollars, le BNB se retrouve à ce jour autour des 1 180 dollars, ce qui le positionne désormais à la troisième place en matière de capitalisation de marché (données coinmarketcap). Dépassant le XRP, au plus grand bonheur des utilisateurs de Binance, cela renforce le positionnement de la BNB Chain vis-à-vis de la concurrence.

Ce qu’on peut dire, c’est que le timing fut idéal avec le lancement d’Aster, ce qui a eu pour conséquence d’amorcer une nouvelle tendance la BNB Chain : explosion de la TVL sur les sommets de début janvier, revenus et frais records sur certaines journées face à ethereum ou Solana. Ainsi, les signaux sont au vert. Ayant résisté avec force à la chute de ces derniers jours, BNB est désormais un candidat idéal pour se diversifier de manière sérieuse.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

