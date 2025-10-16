Bitmine achète 418 millions de dollars supplémentaires en ETH pour sa réserve stratégique

Bitcoin n’est pas la seule cryptomonnaie à connaître une frénésie acheteuse du côté des institutionnels. En effet, nous retrouvons ethereum qui, depuis quelques mois, devient un actif stratégique dans l’industrie Web 3. Gagnant sa place dans de nombreuses entreprises, quelles sont les perspectives pour les prochains mois ? Faisons le point.

Les réserves stratégiques ethereum prennent une nouvelle dimension

Avec la chute ayant eu lieu sur l’ensemble des cryptomonnaies, ces dernières deviennent bien plus accessibles. En effet, que ce soit dans une stratégie de DCA ou une acquisition active pour constituer/renforcer ses réserves, obtenir du $ETH à 4 000 dollars est bien plus attrayant qu’à 4 800 dollars.

Bitmine bought $418,000,000 in $ETH today.



Big money is accumulating Ethereum. pic.twitter.com/U6gI0Hk5os — Ted (@TedPillows) October 16, 2025

Bitmine continue en ce sens, accumulant ce jeudi 16 octobre 418 millions de dollars d’ETH supplémentaires, portant les réserves à hauteur de 3,03 millions d’unités (12,13 milliards de dollars).

Avec plus de 10 % de l’offre totale en circulation détenue par des ETF ou des réserves stratégiques, le progrès réalisé par ethereum auprès des institutionnels est plutôt exceptionnel. Derrière Bitmine, nous retrouvons SharpLink et The Ether Machine, respectivement avec 3,36 et 1,99 milliard de dollars de réserves en ether.

Des fondamentaux qui évoluent rapidement dans l’écosystème ethereum

Pendant qu’ethereum progresse sur la partie institutionnelle en devant un actif de réserve, ce qui favorise la réduction de la pression vendeuse, nous constatons que les fondamentaux évoluent tout aussi vite.

Announcing Pico Prism, the state-of-the-art zkVM for Ethereum real-time proving. 99.6% of blocks proven under 12 seconds, 6.9s average with 64 RTX 5090 GPUs.



This marks a major step toward scaling Ethereum by 100x and a future where you can validate the chain from a phone. pic.twitter.com/nroP8A8Q9H — Brevis (@brevis_zk) October 15, 2025

Récemment, le projet Brevis a annoncé Pico Prise, un mécanisme de preuve zkVM qui vient réduire le temps de preuve des blocs sous les 12 secondes. Une avancée majeure qui pourrait accentuer le scalling de la blockchain de manière drastique

À long terme, cela pourrait bouleverser la roadmap ethereum et l’ordre des priorités pour la blockchain. Effectivement, avec une évolution distribuée et multi-GPU du Pico zkVM, la version prism est un pas supplémentaire en faveur de l’adoption grand public.

Quels niveaux surveiller sur ETH durant les prochains mois ?

Oscillant autour des 4 000 dollars, l’objectif pour ethereum est de se maintenir au-dessus de ce pivot. Opérant comme une borne basse dans le cadre de la latéralisation amorcée en août, une cassure définitive pourrait ouvrir la voie en direction des 3 400 dollars.

Dans l’idéal, un rebond au-delà des 4 000 dollars permettrait à ETH de prendre la direction des 4 600 dollars. Une situation complexe, résultant d’une situation géopolitique instable et de la menace de droits de douane supplémentaires à l’encontre de la Chine par Donald Trump.

Bien que la pression vendeuse soit réduite avec les institutionnels, ethereum n’échappe pas aux turbulences du marché et aux cascades de liquidations. Ainsi, avec une tendance de fond qui semble fragilisée et avec un passage sous la confluence de moyennes mobiles, c’est maintenant ou jamais qu’ethereum doit réagir et rebondir.

