La banque française Oddo BHF lance son stablecoin euro : un tournant pour l’UE ?

En vigueur depuis le début d’année 2025, MiCA n’est pas accueilli favorablement par l’industrie. Vue comme une réglementation bien trop contraignante, limitant l’innovation sur le territoire européen, cela retarde l’entrée d’acteurs bancaires dans le Web 3. Toutefois, la dynamique s’inverse légèrement, confortée par un nouvel acteur dans la partie : Oddo BHF.

Oddo BHF lance son stablecoin et rejoins la course du Web3

C’est une annonce positive qui concerne l’Europe ce mercredi 15 octobre. En effet, la banque française Oddo BHF a annoncé le lancement de son stablecoin adossé à l’euro. S’intitulant le $EUROD, il sera déployé en totale compliance avec MiCA.

Présent sur le marché depuis plus de 175 ans, ce groupe financier indépendant se positionne sur plusieurs segments :

Banque Privée.

Gestion d’actifs.

Banque d’investissement.

Corporate Banking, Assets Services & Metal.

Avec 156 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Oddo BHF est noté BBB+ par Fitch. À ce jour, l’entreprise dispose de plus de 3 000 collaborateurs dans le monde. Concrètement, ce n’est pas un petit acteur qui fait son entrée dans le Web 3. S’adressant à la fois aux particuliers et institutionnels, ce stablecoin $EUROD sera initialement lancé sur Bit2Me, une plateforme d’échange espagnole.

L’UE, confrontée à une accélération d’acteurs bancaires favorable aux stablecoins

En dépit des limites posées par MiCA et l’ensemble du processus pour lancer un stablecoin, certains acteurs bancaires ne lâchent pas l’affaire, comprenant que le futur de la finance se joue en ce moment sur la blockchain : stablecoins, Real-World Assets, Deposit Tokens et bien plus encore. Nous assistons désormais à une entrée d’acteurs institutionnels de différentes manières : partenariats TradFi x Web 3 , des flux records sur les ETFs et de nouvelles réserves stratégiques sur bitcoin, ethereum et Solana.

Au-delà de l’annonce réalisée par la banque français Oddo BHF, nous retrouvons également le géant Société Générale, en plein dans la course avec son EUR CoinVertible (EURCV), un stablecoin adossé à l’euro, lancé via la filiale SG-Forge. Ce déploiement fait suite à l’obtention de la licence EMI (Institution de Monnaie Électronique), permettant d’opérer légalement sur le territoire européen.

Quelques mois plus tôt, c’est un consortium qui fut également annoncé avec neuf banques européennes (ING, Banca Sella, KBC, …), travaillant activement sur le déploiement d’un stablecoin euro. Toutes ces initiatives, plutôt récentes, n’interviennent pas sans raison.

En effet, avec MiCA, c’est un véritable plafond de l’innovation qui est imposé, notamment aux plus petits émetteurs. Ces derniers, ne disposant pas des mêmes moyens que certains géants bancaires, se retrouvent étouffés par la concurrence et la compliance. Ainsi, cela explique pourquoi le stablecoin euro le plus capitalisé est émis par Circle, un acteur américain.

