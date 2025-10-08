ChatGPT prédit un Uptober explosif : XRP, Dogecoin et Solana en tête de la vague

Le mois d’octobre est placé sous le signe de la ferveur. Uptober symbolise ce moment de l’année où les marchés repartent à la hausse, portés par un contexte de marché euphorique et une capitalisation totale de nouveau supérieure à 4 000 milliards $. Et cette fois, même ChatGPT s’y met. Nous avons interrogé l’IA sur les actifs les plus prometteurs du mois, voici son avis.

XRP : l’actif du retour en grâce

Pour ChatGPT, XRP ouvre la danse. Après des mois de volatilité liée à son bras de fer juridique avec la SEC, le jeton de Ripple regagne la confiance des investisseurs. Depuis la fin septembre, le prix a plusieurs fois testé le seuil des 3 dollars.

Le jeton reste porté par la confiance dans la clarté réglementaire retrouvée. De plus, quand le bitcoin se calme après un sommet, la liquidité a tendance à se réallouer vers les grosses capitalisations qui n’ont pas encore délivré leur mouvement. XRP coche cette case.

Autre point, le narratif « infrastructures de paiement » reste lisible pour les institutionnels. En période d’incertitude, les altcoins avec un cas d’usage compréhensible résistent mieux aux prises de profits rapides.

Enfin, le flux se construit souvent sur des seuils psychologiques simples. S’il réintègre proprement une zone au-dessus des niveaux travaillés ces derniers jours, la chasse à la performance peut s’activer, d’autant que la communauté est très mobilisée. XRP peut donc bénéficier d’une rotation pure, sans nécessiter de nouveau catalyseur externe.

Dogecoin : la star sociale d’Uptober

C’est le plus imprévisible des trois, mais aussi celui qui concentre le plus d’attention.

Dogecoin reste, pour ChatGPT, le « moteur social du marché », le symbole de la spéculation communautaire.

Uptober aime les histoires simples et virales, Dogecoin en est l’archétype. Son prix unitaire bas crée un biais d’unité qui attire le flux retail. La visibilité sociale fait le reste. Surtout quand le marché cherche des relais au-delà du bitcoin.

Sur le plan de marché, DOGE prospère lorsque la dominance du BTC se tasse et que la volatilité se diffuse aux grandes memecoins. L’actif n’a pas besoin d’un calendrier fondamental chargé, il a besoin d’attention et de volume. Si le marché conserve un biais haussier, DOGE devient souvent le baromètre du sentiment retail. C’est aussi un véhicule privilégié pour le momentum court terme, ce qui accélère les mouvements quand les carnets s’éclaircissent.

Solana : la locomotive technique des altcoins

Solana (SOL) combine performances techniques et traction réelle. Avec une capitalisation de 120 milliards, le jeton s’affiche à 221,10 $ et continue sa progression.

Le moteur ici est différent, plus structurel. Solana concentre une activité développeurs élevée, des coûts faibles et une exécution rapide, ce qui nourrit un pipeline régulier d’applications, de volumes et de récits. Quand les altcoins repartent, les flux privilégient les chaînes à fort usage, car elles produisent des opportunités en cascade (DeFi, NFT, apps grand public).

SOL sert souvent de locomotive sur les phases haussières des altcoins majeurs. Les traders guettent la confirmation par les volumes et les résistances. Si le contexte général reste porteur, Solana peut continuer à capter la demande directionnelle des investisseurs, puis entraîner les autres jetons dans son sillage.

MaxiDoge : le memecoin qui veut surfer sur la vague

Dans ce climat d’euphorie, un outsider attire l’attention. MaxiDoge mise sur ce que le marché d’Uptober aime par dessus tout, la vitesse et la viralité. Le projet se présente comme un memecoin communautaire, avec une offre bornée et une liquidité organisée pour limiter la dispersion. L’objectif est simple, concentrer l’attention, faciliter la rotation et encourager une participation rapide de la base d’utilisateurs.

Le produit joue la carte de la mobilisation sociale et des cycles courts. Ce type d’actif vit d’adhésion, de memes et de micro-événements qui entretiennent le flux. MaxiDoge représente le profil spéculatif pur, celui qui capte l’énergie d’Uptober quand la volatilité se diffuse au-delà des grandes capitalisations.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

