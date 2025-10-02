OpenAI devient la startup la plus valorisée du monde : bullish pour les cryptos IA

OpenAI a atteint une valorisation record de 500 milliards de dollars. La société derrière ChatGPT devient ainsi la startup la plus valorisée du monde, devant SpaceX et ByteDance. Et sans surprise, cette nouvelle ne laisse pas le marché crypto indifférent : quand l’IA brille, les cryptos IA en profitent.

OpenAI décroche le titre de startup la plus valorisée du monde

C’est officiel : OpenAI est désormais la startup la plus valorisée du monde. Avec une valorisation estimée à 500 milliards de dollars, la société derrière ChatGPT a dépassé SpaceX (400 Md$) et écrase aussi des géants comme ByteDance (220 Md$) ou Anthropic (183 Md$).

Ce succès s’explique par un cocktail gagnant : un produit utilisé par des millions de personnes, des partenariats avec des géants comme Microsoft ou Apple, et une hype mondiale autour de l’IA générative. Aujourd’hui, l’IA n’est plus juste une mode, elle devient un pilier majeur de l’économie numérique.

Quand l’IA flambe, les cryptos IA surfent

Depuis l’annonce, FET AGIX et RNDR ont commencé un pump, et en plein Uptober, ça pourrait aller loin. CDepuis l’annonce, les tokens IA ont commencé un pump, et en plein Uptober, ça pourrait aller loin. Chaque fois que l’IA fait la une, les tokens IA profitent de la vague. Pourquoi ? Parce que les investisseurs cherchent des parallèles, des relais de croissance, et parfois simplement le « petit frère crypto » d’OpenAI.

Ce sont surtout certains projets profitent de la vague :

DeAgentAI (AIA) s’impose comme l’un des gros gagnants du moment, avec une envolée spectaculaire de +69 % en 24h et près de +192 % sur la semaine . Le projet attire l’attention avec sa promesse de démocratiser les agents IA autonomes.

s’impose comme l’un des gros gagnants du moment, avec une envolée spectaculaire de et près de . Le projet attire l’attention avec sa promesse de démocratiser les agents IA autonomes. ChainOpera AI (COAI) suit de près avec +65 % sur 24h et un volume record de plus de 214 M$ en une journée. Le projet profite pleinement du narratif IA+blockchain qui attire massivement les investisseurs.

suit de près avec et un volume record de plus de 214 M$ en une journée. Le projet profite pleinement du narratif IA+blockchain qui attire massivement les investisseurs. DeXe (DEXE), plus installé et déjà milliardaire en market cap, reste solide. Avec une hausse de plus de 33 % sur 24h et près de 29 % sur la semaine, le token confirme sa place parmi les leaders du marché.

Stablecoins et bots IA, une passerelle inattendue

L’impact de l’IA sur la blockchain ne s’arrête pas aux tokens spécialisés. De plus en plus, on observe une interaction directe entre agents IA et stablecoins. Mike Novogratz, patron de Galaxy Digital, l’a dit récemment : « les agents IA seront les plus gros utilisateurs de stablecoins. »

Et les chiffres lui donnent raison. Selon CEX.io Research, 70 % des transactions en stablecoins au troisième trimestre 2025 seraient déjà liées à des bots. En gros, l’IA se sert déjà de la blockchain pour payer. L’une automatise, l’autre gère les transactions vite et sans friction. Ensemble, elles font un duo idéal pour la finance de demain.

Les risques à ne pas oublier

Attention à ne pas s’emballer : ce n’est pas parce qu’OpenAI vaut 500 Md$ que FET ou AGIX vont x10 d’un coup. Le succès des géants centralisés ne se répercute pas automatiquement sur les cryptos, d’autant que beaucoup de projets IA crypto sont encore en test ou peu adoptés.

De plus, un grand débat oppose les deux mondes : IA centralisée (comme OpenAI, pilotée par une poignée d’acteurs) contre IA décentralisée (projets blockchain qui veulent ouvrir le jeu). Il est aussi possible que les big tech développent leurs propres solutions sans passer par la case crypto.

Vers un nouvel âge d’or pour les cryptos IA grâce à OpenAI ?

Malgré les limites, le potentiel reste énorme. L’argent qui afflue vers l’IA renforce la légitimité du secteur et met la lumière sur tous les projets liés. Pour les investisseurs, les cryptos IA représentent une manière de se positionner sur la tendance sans passer par les actions de sociétés privées comme OpenAI.

Certains y voient déjà les deux piliers technologiques de la prochaine décennie : IA + blockchain. L’un fournit l’intelligence et l’automatisation, l’autre apporte la transparence et la finance programmable. Le narratif est puissant, et il pourrait bien servir de carburant au prochain bull run des tokens IA.

Snorter : le bot de trading mème qui cartonne en prévente

Pendant que l’IA traditionnelle et les tokens IA attirent tous les regards, un autre projet fait parler de lui : Snorter, le bot de trading spécialisé sur Solana. Ce fourmilier crypto combine l’énergie des memecoins avec de vraies fonctionnalités de trading, directement via Telegram.

Le token $SNORT est encore en prévente (1 $SNORT = 0,1067 $ au moment d’écrire ces lignes), mais déjà plus de 3,6 M$ ont été collectés. Avec ses frais ultra bas (0,85 %), sa vitesse d’exécution et ses outils anti-rugpull intégrés, Snorter veut devenir le bot incontournable pour sniffer les opportunités sur Solana… et bientôt sur d’autres blockchains grâce à son extension multi-chaînes.

