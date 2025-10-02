Ripple bull run : ça y est, la résistance à 3 $ cède, prochain arrêt 5 $ ?

Le XRP a enfin réussi à s’installer au-dessus de la barre des 3 $, un niveau scruté depuis plusieurs semaines par les traders. Après un gain de plus de 3 % en 24 heures, la cryptomonnaie de Ripple consolide une tendance haussière nourrie par les achats massifs des baleines. Ces dernières 48 heures, plus de 250 millions de tokens ont été accumulés, suivis de 120 millions supplémentaires en trois jours.

Baleines et institutions se positionnent déjà

Les achats récents rappellent l’accumulation observée lors du cycle 2017, juste avant l’explosion parabolique du XRP. À l’époque, la méfiance avait précédé un rallye fulgurant. Aujourd’hui, la configuration graphique montre des similitudes frappantes. La prochaine résistance technique se situe à 3,40 $, mais de nombreux analystes voient déjà plus loin : les 5 $ sont désormais évoqués comme un objectif plausible de cycle.

$XRP is still in a clear macro uptrend, with the July pullback looking more like a mid-cycle pause. The $2.65 level has held firm so far. Price is coiling in a falling wedge (patterns that often resolve higher). Key resistance sits at 3.40. A breakout there could unlock 5+ this… pic.twitter.com/7248UaxRLG — More Crypto Online (@Morecryptoonl) October 2, 2025

À cette dynamique s’ajoute une autre donnée cruciale : la demande institutionnelle. La société cotée au Nasdaq VivoPower International vient de lever 19 millions de dollars pour en consacrer une partie à l’achat de XRP dans sa trésorerie. Un signal fort. Très peu d’entreprises cotées osent afficher une stratégie aussi offensive sur un altcoin.

Cette initiative aligne VivoPower avec une tendance plus large. Celle des Digital Asset Treasuries (DAT), ces sociétés qui traitent les cryptos comme des réserves stratégiques, à l’image de ce qui s’est fait avec Bitcoin.

Un catalyseur potentiel : l’ETF XRP

L’expérience Bitcoin a montré à quel point la perspective d’un ETF peut déclencher une vague d’achats institutionnels. Si la SEC valide au moins une des demandes en cours, le XRP pourrait voir affluer des milliards de capitaux frais.

Même sans ce feu vert, l’historique des cycles crypto plaide pour une fin d’année plus favorable. Les quatrièmes trimestres ont souvent servi de rampe de lancement aux rallyes majeurs. Les baleines semblent déjà parier sur ce scénario.

Analyse technique : un chemin tracé vers 5 $ ?

D’un point de vue technique, le support majeur à 2,65 $ reste intact. Tant que ce niveau tient, la tendance de fond demeure haussière. La cassure des 3 $ valide une première étape.

La prochaine résistance : 3,40 $ est un pivot critique qui pourrait déclencher une accélération. Au-dessus de 3,65 $, le marché entrerait en phase de découverte, avec des cibles à 4,50 $, puis potentiellement 5 $.

En cas d’échec, le scénario défensif ramènerait le XRP vers 2,60 $ ou 2,48 $ (supports alignés avec les moyennes mobiles 100 et 200 jours). Mais pour l’heure, la dynamique reste positive. Les volumes soutiennent la progression et les ordres d’achat se renforcent autour de 2,80-3 $.

Un actif qui gagne en crédibilité

Outre les considérations techniques des figures chartistes, l’envolée de ces 48 dernières heures traduit une évolution plus fondamentale. En effet, avec l’arrivée d’acteur institutionnels comme VivoPower, XRP voit son statut se sanctuariser. Une lettre d’accréditation supplémentaire de son rôle central les paiements transfrontaliers, la DeFi et désormais la gestion de trésorerie d’entreprise.

Une légitimation qui pourrait bien voir ces acteurs d’un genre nouveau, rejoindre définitivement les rangs de la XRP Army. L’élargissement de ce genre d’initiative ne manquera certainement pas de faire sauter la barrière psychologique qui sépare Bitcoin des altcoins institutionnels pourrait s’effriter.

Une marche vers 5 $ crédible

La cassure des 3 $ ouvre un nouveau chapitre pour XRP. Les signaux sont multiples : accumulation massive des baleines, soutien institutionnel inédit, attente autour d’un ETF et configuration technique favorable.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

Rien n’est garanti, mais le scénario d’une progression vers 5 $ paraît crédible si les niveaux clés tiennent et si l’actualité macro reste porteuse. Pour les investisseurs, la bataille des 3,40 $ sera décisive. Au-dessus de ce seuil, le XRP pourrait enfin s’offrir la trajectoire dont ses partisans rêvent depuis des années.

