XRP vise les 4 $ : un bull flag en formation à l’approche de 100 M pour XRPL

Le token est en train de former un bull flag, une figure graphique souvent annonciatrice d’un mouvement haussier puissant. Après une hausse marquée en juillet, suivie d’une consolidation dans un canal baissier, les conditions semblent réunies pour un nouveau décollage. Le cas échéant, les signaux annoncent un ATH XRP au-delà de la barre symbolique des 4 dollars.

De quel Bull flag parle-t-on ?

Nous sommes actuellement en présence d’un point aussi bien technique que psychologique. En cas de succès, ce scénario introduirait un nouveau paradigme majeur pour la dynamique actuelle du marché.

Il faut savoir qu’on parle de Bull flag lorsqu’une montée rapide est suivie pause consolidatrice. Les pauses de ce type, servent généralement de propulseurs pour la reprise de la tendance initiale. Les traders l’interprètent comme un signal de continuation haussière.

Dans le cas d’XRP, le drapeau se dessine au-dessus d’un support solide, autour de 2,89 $. L’accumulation en cours montre que les gros porteurs et certaines institutions renforcent leurs positions. Cette base de liquidité pourrait alimenter un breakout si la résistance des 3,65 $ est franchie avec volume.

Selon les projections, une cassure nette pourrait propulser XRP au-delà des 4 $, ouvrant la voie à de nouveaux sommets historiques.

Un réseau en pleine expansion

Ce signal technique intervient alors que le XRP Ledger (XRPL) s’apprête à franchir une étape symbolique : 100 millions de comptes ouverts. En effet, d’après les données actuellement disponibles, il y a environ 99,1 millions d’adresses actives sur le réseau.

En service depuis 2012, le Ledger de Ripple s’est rapidement imposé comme une référence de solidité et de vitesse parmi les solutions du marché. Une dominance que cette blockchain a notamment construite sur les atouts suivant : frais minimes, finalité quasi immédiate et compatibilité avec les paiements transfrontaliers.

Un modèle de résilience qui a permis au XRPL de voir sa base d’utilisateur continuer à grimper indépendamment des conditions de marché. Le palier des 100 millions de comptes sera donc le témoignage d’une confiance durable et d’une place croissante dans l’écosystème blockchain global.

Conjoncture et perspectives

La situation est donc paradoxale : d’un côté, le marché crypto traverse une phase de prudence, avec des investisseurs plus sélectifs ; de l’autre, XRP affiche des signaux de force à la fois techniques et fondamentaux.

Si le support des 2,70 $ – 2,90 $ continue de tenir, la probabilité d’un mouvement haussier reste élevée. À l’inverse, un échec à défendre cette zone pourrait relancer une correction plus profonde.

Mais à ce stade, l’équilibre penche vers l’optimisme. La combinaison d’un pattern haussier classique et d’un jalon historique pour le XRPL renforce la thèse d’un XRP prêt à franchir un cap.

XRP joue gros. La formation du bull flag et l’approche du seuil des 100 millions de comptes XRPL ne sont pas de simples coïncidences. Elles reflètent une dynamique où la technique et le fondamental convergent.

Si le seuil des 4 $ est franchi, ce sera plus qu’un record : ce sera un signal de maturité et de confiance retrouvée pour l’un des altcoins les plus scrutés du marché.

