Le CEO de Coinbase prédit un Bitcoin à 1 million $ d’ici 2030

Le patron de Coinbase, Brian Armstrong, a surpris la communauté crypto avec une prévision audacieuse : selon lui, le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars avant 2030. Une vision qui alimente l’imaginaire des investisseurs, mais qui repose aussi sur des facteurs concrets.

Une déclaration qui frappe fort

The rough idea i have in my head… We’ll see $1M Bitcoin by 2030.

Armstrong a fait cette annonce lors du podcast Cheeky Pint, avant de la relayer sur X. Il a précisé qu’il ne pouvait pas garantir un tel scénario, mais que son intuition l’oriente vers cet objectif. Pour lui, Bitcoin n’est plus un actif marginal mais une pièce maîtresse du futur système monétaire mondial.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030.



Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors.



(Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

Cette prise de position place Armstrong dans le camp des grands optimistes aux côtés de Jack Dorsey ou de Cathie Wood, tous deux convaincus que Bitcoin va s’imposer comme actif stratégique dans la décennie à venir.

Les arguments clés de Brian Armstrong

D’abord, Armstrong souligne la clarté réglementaire émergente aux États-Unis. Le vote du GENIUS Act sur les stablecoins et l’examen d’un projet de loi sur la structure des marchés renforcent la légitimité du secteur. Selon lui, Washington joue un rôle de baromètre pour le reste du G20.

Ensuite, il évoque la constitution d’une réserve stratégique de Bitcoin par le gouvernement américain. Ce qui paraissait impossible il y a cinq ans devient aujourd’hui une réalité envisagée sérieusement. Un tournant symbolique pour la reconnaissance institutionnelle du BTC.

Bitcoin is probably the best form of money ever created. pic.twitter.com/wrTNQYaRSX — Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 29, 2025

Par ailleurs, Armstrong insiste sur la montée de la demande institutionnelle, nourrie par l’essor des ETF Bitcoin et Ethereum. Les grands investisseurs, fonds de pension et gestionnaires d’actifs ont désormais un accès simplifié et régulé à la cryptomonnaie reine.

Enfin, la rareté programmée de Bitcoin reste un facteur déterminant. Alors que les institutions commencent à allouer environ 1 % de leurs portefeuilles au BTC, Armstrong estime que cet ajustement suffira à propulser les prix bien au-delà des niveaux actuels.

Un risque de bannissement écarté

Autre élément majeur : Armstrong estime que le risque d’interdiction par les gouvernements a largement reculé. Coinbase travaille désormais avec plusieurs centaines d’entités publiques dans le monde, ce qui ancre Bitcoin dans le système financier officiel.

Autrement dit, Bitcoin passe de “paria monétaire” à infrastructure monétaire acceptée, ce qui renforce l’hypothèse d’une trajectoire haussière à long terme.

Réactions et réserves

Évidemment, une telle prédiction ne fait pas l’unanimité. Certains analystes rappellent que le Bitcoin vient de reculer à 112 676 $, soit près de 9 % sous son record récent. Pour eux, la volatilité du marché reste un frein majeur, et le cap du million demeure plus spéculatif que mathématique.

Armstrong lui-même a reconnu que les marges d’erreur sont énormes dans ce genre de projection. Néanmoins, il assume ce pari comme une vision directrice plutôt qu’une certitude.

Que l’on y croie ou non, cette sortie d’Armstrong s’ajoute aux grandes prédictions qui rythment l’histoire de Bitcoin. Comme souvent, le temps tranchera. Mais une chose est sûre : avec la régulation qui se précise, les institutions qui s’engagent et la rareté intrinsèque de l’actif, le scénario d’un Bitcoin à 1 million $ n’a jamais semblé aussi crédible.

