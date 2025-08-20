Bitcoin approche un seuil clé à 110K : danger ou opportunité d’achat ?

Après une chute rapide à 112 380 $ suivi d’un redressement à 114 000 $, le Bitcoin continue d’envoyer des signaux mitigés. Mais la tendance reste fragile. Depuis la mi-août, la première cryptomonnaie recule, entraînée par la faiblesse du marché global. Désormais, le support de 110 000$ se profile avec une dualité saisissante quant à son interprétation.

112K, une zone clé pour les acheteurs

L’actuelle nervosité du marché est sans doute renforcée par un facteur externe très médiatisé. En cause, le discours très attendu de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi prochain. Chaque année, cet exercice du président de la Fed secoue toujours les marchés. La tendance baissière de ces derniers jours renforce encore plus la volatilité attendue sur les prochains jours.

Les analystes scrutent désormais la zone comprise entre 111 900 $ et 113 000 $. Ce seuil technique est vu comme une opportunité d’accumulation. Selon Michael van de Poppe, fondateur de MN Capital, un balayage des plus bas pourrait offrir une occasion idéale de recharger.

En dessous, un support plus solide se trouve autour des 110 000 $. Cette zone correspond à un cluster d’ordres d’achat supérieur à 110 millions $, concentrés entre 111K et 110K. Elle s’appuie également sur la moyenne mobile 100 jours située près de 111 000 $. En clair, tant que le BTC se maintient au-dessus de 110K, les pronostics haussiers conservent un terrain de défense crédible.

📈#Bitcoin game plan 📈



Lower time frame, I'm looking for the monthly low to get run then a bigger squeeze back up.#Crypto #BTC https://t.co/l3t7AGOX0x pic.twitter.com/lyI7CN2asf — AlphaBTC (@mark_cullen) August 20, 2025

Le risque d’une cassure et la menace des liquidations

Le scénario inverse ne peut cependant pas être exclu. Si le prix casse la zone de support, le marché pourrait plonger vers le seuil des 100 000 $, considéré comme la dernière ligne de défense haussière, renforcée par la moyenne mobile 200 jours.

Les données de CoinGlass montrent que l’essentiel des liquidations se concentre entre 115 800 $ et 118 100 $. Si le prix repasse au-dessus de ces niveaux, un short squeeze pourrait propulser le BTC vers 120K, où se trouve un autre cluster de liquidité.

Autrement dit, le marché est pris en étau. Un balayage sous 112K attire les acheteurs, mais un rebond au-dessus de 118K déclencherait la capitulation des vendeurs.

Opportunité ou danger ?

Le dilemme est clair. À court terme, les signaux restent baissiers, accentués par les ventes des détenteurs de court terme et une volatilité accrue. Mais d’un point de vue stratégique, ces replis offrent des points d’entrée attractifs.

Un point d’entrée près de 110K, tant que le support tient, reste une approche rationnelle pour les investisseurs patients. Mais il faudra accepter le risque d’un passage violent par la zone des 100K si la liquidité venait à manquer.

Quoi qu’il en soit, le seuil des 110K apparaît comme un pivot critique. Pour les traders, la question n’est donc pas seulement “danger ou opportunité” ? Mais quel timing adopter pour tirer parti de la prochaine secousse ?

