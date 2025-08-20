Vers un bitcoin à 180 000 $ en 2025 ? Les prévisions de VanEck

Depuis le halving du printemps, les projections se multiplient autour du bitcoin. La question n’est plus de savoir si un nouveau sommet sera atteint, mais jusqu’où la hausse peut aller. Dans ce débat, VanEck affiche une cible claire à 180 000 $ pour 2025, tandis que d’autres analystes évoquent des scénarios encore plus ambitieux, jusqu’à 250 000 $. Entre prudence et euphorie, la bataille des prévisions est relancée.

VanEck joue la carte de la prudence : 180 000 $ au pic de cycle

Dans ses prévisions 2025, VanEck table sur un scénario post-halving classique : raréfaction de l’offre, appétit institutionnel via les ETF spot et effet de cycle. Matthew Sigel estime que le bitcoin pourrait atteindre un sommet autour de 180 000 $… avant une correction de marché. Ce chiffre, publié dès décembre 2024 puis réaffirmé dans leurs notes de recherche, reflète une approche mesurée.

L’adoption institutionnelle progresse, notamment grâce aux ETF américains approuvés en janvier 2024, mais il ne faut pas s’attendre à des rendements démesurés comme on a pu le voir dans le passé. Selon VanEck, le bitcoin suit désormais une trajectoire de maturité, avec des hausses plus maîtrisées mais aussi plus durables.

Le scénario reste haussier sans basculer dans l’hyperbole. Cette projection prudente contraste avec le battage médiatique qui accompagne souvent les annonces de prix records. VanEck privilégie un scénario ancré dans l’historique des cycles et des données de flux.

Des cibles plus ambitieuses : 200 000 $ à 250 000 $

À l’opposé, certains acteurs n’hésitent pas à afficher des prévisions spectaculaires. Standard Chartered a évoqué un bitcoin à 200 000 $ d’ici fin 2025, en s’appuyant sur l’afflux massif de capitaux dans les ETF et sur la réduction de l’offre disponible après le halving.

Plus audacieux encore, Tom Lee, cofondateur de Fundstrat, évoque un scénario possible à 250 000 $. Selon lui, la dynamique combinée de la demande institutionnelle et de la raréfaction pourrait créer un déséquilibre offre-demande d’une ampleur inédite. Dans ses déclarations début août, il a insisté sur le rôle central des ETF comme “pompe à liquidité” capable de propulser le marché bien au-delà des attentes traditionnelles.

Ces prévisions plus élevées reposent sur des conditions idéales : un maintien des flux nets positifs sur les ETF, un contexte macroéconomique au minimum neutre et l’absence de chocs réglementaires majeurs. Sans cette conjoncture, le chemin vers 200 000 $ pourrait se révéler plus difficile.

Entre prudence et euphorie : ce qui déterminera la trajectoire

Trois éléments seront déterminants dans les prochains mois. D’abord, la dynamique des ETF spot. Depuis leur approbation par la SEC en janvier 2024, ils constituent un canal d’investissement privilégié pour les acteurs institutionnels. La régularité des entrées dans ces fonds est directement liée à la pression acheteuse sur le marché.

Ensuite, la politique monétaire américaine. Un durcissement prolongé de la Fed pèserait sur les actifs risqués, bitcoin compris. À l’inverse, une inflexion plus accommodante redonnerait de l’élan aux scénarios haussiers.

Enfin, le comportement de cycle. Historiquement, les phases post-halving alternent entre envolées rapides et corrections sévères. VanEck s’attend à un pic suivi d’une consolidation de 30 %, tandis que les prévisions à 200–250 000 $ supposent un emballement prolongé de la demande, peu fréquent à ce stade de maturité.

En définitive, une chose est sûre : VanEck ne prévoit pas 250 000 $. Sa cible publique reste fixée à 180 000 $, scénario prudent mais crédible. Les projections à 200–250 000 $ existent bien, mais elles relèvent d’acteurs distincts (Standard Chartered, Fundstrat) et impliquent un alignement parfait de plusieurs facteurs. Dans un marché où l’optimisme peut vite se transformer en excès, la clarté sur les sources et les chiffres reste plus que jamais essentielle.

