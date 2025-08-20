Le Brésil va-t-il miser 19 milliards $ sur le Bitcoin ? Une loi choc est en débat

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 20, 2025

Le Parlement brésilien examine ce 20 août un projet de loi explosif : allouer jusqu’à 5 % de ses réserves nationales en Bitcoin, soit près de 19 milliards de dollars. Une décision qui pourrait faire du Brésil l’un des premiers géants économiques à faire officiellement entrer BTC dans son trésor public.

Une réserve nationale en Bitcoin ?

Le projet de loi, appelé RESBit, propose de mettre 5 % des réserves du pays en Bitcoin. Cela représenterait entre 15 et 19 milliards de dollars, pris dans les fonds que le Brésil détient en dollars ou en euros.

L’idée, c’est de diversifier les réserves, dépendre moins du dollar et mieux résister à l’inflation ou aux secousses économiques. Le Brésil veut montrer qu’il innove sur le plan financier.

Une audition publique très suivie

Ce 20 août 2025, une audition publique se tient devant la Chambre des députés. C’est la première étape d’un long parcours législatif qui prévoit ensuite l’examen du texte dans plusieurs commissions, un vote en séance plénière, puis au Sénat.

Les soutiens du projet sont nombreux : responsables politiques, économistes et figures de l’écosystème crypto. Le débat est lancé à l’échelle nationale, et les marchés suivent l’évolution du texte de près.

Une gestion encadrée et sécurisée

La gestion de cette future réserve serait partagée entre la Banque centrale du Brésil et le Ministère des Finances, pour garantir une gouvernance transparente et équilibrée. Les actifs seraient stockés en cold wallets, avec des mesures de sécurité avancées.

Le projet prévoit aussi la publication de rapports semestriels pour évaluer la performance et les risques, ainsi que des sanctions pénales en cas de mauvaise gestion.

Le Brésil, pays favorable au Bitcoin

Le Brésil s’intéresse aux cryptos depuis un moment. En 2024, il était classé 10ᵉ au monde pour l’adoption, avec 76 milliards de dollars échangés. De plus en plus de gens et d’entreprises utilisent les cryptos.

Source : Chainalysis

Avec l’inflation, les tensions dans le monde et les devises qui bougent beaucoup, le Bitcoin est vu comme une protection. Des pays comme le Salvador l’ont déjà adopté, mais aucun aussi grand que le Brésil.

Un pari risqué mais stratégique

Malgré l’enthousiasme, certaines voix s’élèvent. Des économistes de la Banque centrale jugent le Bitcoin trop volatile pour entrer dans les réserves nationales. D’autres pointent le flou juridique qui entoure encore son usage à grande échelle.

Mais pour les partisans du projet, c’est justement le moment d’agir. Car en se positionnant tôt, le Brésil pourrait anticiper un changement monétaire mondial et s’assurer une place stratégique dans le futur de la finance globale.

Une décision qui pourrait tout changer

En effet, si le texte est adopté, le Brésil pourrait envoyer un signal fort aux autres pays émergents. Car l’entrée du BTC dans les coffres d’un géant économique serait perçue comme une validation politique et financière de son statut d’actif stratégique.

Cela pourrait aussi déclencher un effet domino chez d’autres pays émergents… et sur le marché. Le Bitcoin, jusqu’ici considéré comme spéculatif, pourrait alors devenir un outil de souveraineté monétaire pour les nations du Sud.

Car, l’idée d’un pays comme le Brésil qui stocke du Bitcoin dans ses coffres marque un tournant. Mais pour que le BTC devienne plus qu’un actif dormant, il faut pouvoir l’utiliser facilement : envoyer, recevoir, payer, créer des applications… C’est là qu’un projet comme Bitcoin Hyper entre en scène.

Bitcoin Hyper : rendre Bitcoin plus rapide, plus utile, plus puissant

Bitcoin Hyper veut résoudre le plus gros défaut de Bitcoin aujourd’hui : sa lenteur et ses frais élevés.

Construit comme une vraie solution Layer 2, il permettrait d’envoyer des BTC instantanément, de créer des dApps, et même de lancer des meme coins : tout en gardant la sécurité du réseau Bitcoin.

En fait, c’est simple : Bitcoin Hyper veut faire pour Bitcoin ce que Solana a fait pour les blockchains rapides. Et à voir les dernières transactions, la communauté commence clairement à y croire…

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Poder360

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :