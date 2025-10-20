BlackRock débarque au Royaume-Uni : un ETP bitcoin pour investisseurs avertis

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 20, 2025

Londres rallume le phare. BlackRock liste son iShares Bitcoin ETP sur la London Stock Exchange, et offre une exposition physique à le bitcoin dans un cadre britannique désormais rouvert aux produits crypto côtés. La cible reste les investisseurs avertis et professionnels, conformément aux documents de l’émetteur et aux règles locales. Le signal est fort : la place veut redevenir un point d’entrée crédible pour l’institutionnel.

LSE accueille l’iShares Bitcoin ETP : accès encadré et garde institutionnelle

Le produit de BlackRock arrive sous format ETP, pas un ETF UCITS. La nuance compte. L’exposition se fait au comptant, avec une garde professionnelle, et une documentation dédiée au marché britannique. On parle donc d’un instrument listé, adossé à des bitcoins détenus auprès d’un custodian reconnu, et conçu pour des portefeuilles qui exigent une traçabilité stricte.

L’ouverture cible d’abord un public averti. Le Royaume-Uni avait longtemps fermé la porte aux ETP crypto sur le segment grand public. Il assouplit désormais l’accès, avec des avertissements clairs sur le risque et une distribution filtrée. Résultat, les gérants britanniques disposent d’un outil coté pour s’exposer sans gérer la conservation directe ni la complexité opérationnelle on-chain.

BREAKING: BlackRock’s #Bitcoin ETP has begun trading on the London Stock Exchange under the ticker IB1T, following the FCA’s move to lift its ban on crypto-based ETPs.



The launch marks a milestone for UK investors gaining regulated access to Bitcoin exposure. pic.twitter.com/ZyuJdqbreM — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) October 20, 2025

Pourquoi c’est clé : cadre FCA, concurrence et frais sous surveillance

D’abord, le cadre FCA. Londres clarifie ses lignes, ce qui réduit l’incertitude pour les émetteurs. Le mouvement profite à BlackRock, mais aussi aux acteurs déjà présents en Europe continentale.

Ensuite, la concurrence. 21Shares, WisdomTree et d’autres ont installé des parts de marché sur le Vieux Continent. L’arrivée de BlackRock sur la LSE rééquilibre le jeu au Royaume-Uni et met la pression sur les frais, les TER, la qualité de market making et la liquidité en carnet.

Par ailleurs, l’intégration dans les outils d’allocation britanniques compte. Les CIO regardent la profondeur, les spreads, la capacité à traiter des blocs et la cohérence du reporting.

Les premiers jours diront si le seed et le dispositif d’animation suffisent à assurer une courbe de prix propre. À défaut, l’arbitrage vers d’autres places resterait tentant, surtout pour les investisseurs multi-bourses.

Impact marché : signal institutionnel et points à surveiller

Sur le plan symbolique, c’est un signal adressé aux grands comptes. Le Royaume-Uni n’entend plus laisser toute la croissance aux centres européens ou américains. Un ETP BlackRock sur la LSE valide le récit d’adoption dans les circuits traditionnels et pourrait attirer des flux depuis des mandats qui n’avaient pas de véhicule compliant localement.

Trois marqueurs feront foi dans les prochaines séances. D’abord, la taille du seed et la présence de market makers capables de tenir les spreads. Ensuite, les volumes au fil de l’eau, avec un œil sur la corrélation aux flux des ETF au comptant aux États-Unis.

Enfin, la structure de coûts et les éventuels ajustements, car la bataille se joue aussi sur le long terme. Si l’ensemble tient, Londres reprend de l’épaisseur dans la cartographie crypto européenne.

Bitcoin Hyper : la prévente branchée sur le récit Bitcoin

Bitcoin Hyper s’inscrit dans la vague Bitcoin-native côté usages. Son narratif est lisible : paiements rapides et règlement plus fluide autour de l’écosystème Bitcoin, avec l’ambition d’alléger l’expérience au moment de payer et d’encaisser.

Quand l’accès coté s’élargit, ici via un ETP BlackRock à Londres, l’attention pour les projets directement reliés à l’actif phare grimpe aussi. Le trafic, les recherches et l’intérêt communautaire suivent souvent le cycle de visibilité. La prévente en profite : elle a dépassé les 24 millions de dollars levés.

L’idée : capter un public curieux d’un use case concret, tout en acceptant une volatilité élevée, typique des phases de lancement. Si les flux institutionnels se confirment, les récits ancrés sur l’usage paiement/settlement prennent une longueur d’avance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :