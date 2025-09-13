La SEC retarde ses décisions sur les ETFs de Fidelity, Blackrock et Franklin Templeton : quelle est la lecture des analystes ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 13, 2025

Aux États-Unis, les regards restent fixés sur la Securities and Exchange Commission (SEC). L’institution vient de repousser plusieurs échéances importantes liées aux ETFs crypto proposés par BlackRock, Fidelity et Franklin Templeton.

Ce ne sont certes pas des rejets, mais cette prudence renouvelée interroge. Au fond, que nous révèlent ces multiples reports ?

Le 10 septembre, la SEC a officiellement prolongé ses délais pour les demandes d’ETF impliquant le staking d’Ethereum (ETH) ainsi que les fonds spot sur Solana (SOL) et XRP.

Source : SteelEye

BlackRock voit le verdict sur son ETF Ethereum déplacé au 30 octobre 2025, tandis que les propositions de Fidelity et Franklin Templeton sont désormais attendues courant novembre.

Ces retards ne surprennent plus vraiment les observateurs, mais chaque prolongation alimente la tension sur les marchés. En fait, le point sur lequel l’on s’accorde, c’est que la SEC examine les risques de manipulation, de garde des actifs, de même que la structure même du staking, un élément central, mais délicat.

Ce que disent les analystes : opportunité, incertitude…

La première lecture dans le rang des analystes est celle du temps nécessaire pour bâtir des ETF robustes. Pour beaucoup, ces reports signifient que la SEC ne veut pas répéter les erreurs du passé, notamment en matière de protection des investisseurs ou de surveillance du marché.

Quant à la seconde lecture, elle va plus loin : elle observe que la pression institutionnelle monte. Des acteurs majeurs veulent ces ETF en vue de diversifier les portefeuilles. Et certains anticipent qu’une fois le cadre réglementaire clarifié, notamment via les règles génériques de cotation, les décisions pourraient venir par vagues dès octobre-novembre.

Mais il y a l’autre face : l’attente entraîne son propre coût. Volatilité croissante, hésitation des investisseurs, coût du capital pour les porteurs de projet… autant de conséquences qu’il ne faut pas sous-estimer. Certains fonds risquent de retarder leurs stratégies si l’horizon devient trop flou.

La SEC à la croisée des chemins : on parle d’innovation, de réglementation et de compétitivité

Paul Atkins, à la tête de la SEC depuis début 2025, a lancé Project Crypto, un ensemble d’initiatives visant à moderniser le cadre légal pour les actifs numériques.

Selon son agenda de septembre, la commission entend clarifier les règles autour du staking, des offres de tokens, des obligations des intermédiaires financiers quant aux actifs numériques, sans pour autant lever tous les verrous immédiatement.

Par ailleurs, le projet de normes génériques de cotation risque d’être un tournant. Au lieu d’évaluer chaque ETF individuellement via le processus 19 b-4, certains actifs qui répondent à des critères objectifs pourraient être approuvés plus rapidement. Une formule qui aura le mérite de soulager la charge de travail de la SEC et accélérer la mise sur le marché.

À international, la comparaison avec d’autres juridictions pèse. En Europe ou au Canada, plusieurs ETFs sur Solana et XRP sont déjà actifs ou en phase finale. Cela donne des précédents tangibles, encouragent les demandeurs américains, mais renforcent aussi l’attente que la SEC ne reste pas à la traîne.

D’ici à fin octobre/novembre 2025, plusieurs décisions vont tomber. Si BlackRock obtient l’autorisation de staking pour son ETF Ethereum, il y aura probablement un effet domino : d’autres fournisseurs mettront en jeu des produits similaires.

