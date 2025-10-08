Cathie Wood (ARK Invest) investit dans le même projet que BlackRock pour la tokenisation

Cathie Wood, la patronne d’ARK Invest, a décidé de miser sur la prochaine grande révolution de Wall Street : la tokenisation. Son fonds vient d’investir 10 millions de dollars dans Securitize, une entreprise déjà soutenue par BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Cathie Wood et ARK Invest passent à l’action avec Securitize

Toujours en avance sur les tendances tech, Cathie Wood, la fondatrice d’ARK Invest, vient de faire un pari fort : son fonds a investi 10 millions de dollars dans une entreprise spécialisée dans la tokenisation, Securitize.

Cela représente 3,25 % des actifs de l’ARK Venture Fund. C’est la 8ᵉ plus grosse position du portefeuille, juste derrière des géants de l’IA comme OpenAI ou X.AI.

Et Securitize, ce n’est pas n’importe quelle boîte. Fondée en 2017, elle a déjà tokenisé plus de 4,6 milliards de dollars d’actifs et collabore avec des noms comme BlackRock, Apollo ou Hamilton Lane.

Securitize aide les entreprises et les fonds à transformer leurs actions, obligations etc., en tokens sur la blockchain. C’est aussi l’entreprise derrière le fonds monétaire tokenisé de BlackRock, le fameux BUIDL, qui domine aujourd’hui ce marché naissant avec 2,8 milliards $ d’actifs.

La nouvelle lubie de Wall Street : la tokenisation de la finance

C’est le mot à la mode chez les géants de la finance : la tokénisation. L’idée de transformer des actifs en token sur la blockchain. Autrement dit, de faire passer la finance classique dans le monde du Web3.

Et cette idée séduit de plus en plus, simplement parce qu’elle promet des avantages très concrets :

Des transactions plus rapides (même le week-end),

(même le week-end), Des coûts réduits grâce à l’automatisation et la blockchain,

grâce à l’automatisation et la blockchain, Une accessibilité à l’échelle mondiale.

D’après les données de RWA.xyz, le marché de la tokenisation atteint déjà 33 milliards de dollars cette année (+112 %) et certaines projections parlent de 18 900 milliards $ d’ici 2033. Pas étonnant que des mastodontes comme BlackRock ou Cathie Wood s’y intéressent de très près.

Pourquoi BlackRock et ARK visent le même terrain

Le lien entre BlackRock et ARK Invest n’est pas direct. Mais en misant sur la même entreprise, ils montrent qu’ils partagent une conviction. Pour eux, l’avenir de la finance passera par la blockchain.

BlackRock avait déjà investi dans Securitize en 2024, lors d’un tour de table de 47 millions de dollars. ARK arrive un peu plus tard, mais confirme que le projet reste solide. Pour Cathie Wood, c’est une opportunité de s’aligner sur une tendance lourde, dans la continuité de ses autres paris (Bitcoin, Tesla, IA, etc.).

BlackRock construit les rails de cette nouvelle finance tokenisée. Et ARK veut être parmi les premiers à y faire circuler les capitaux.

Source : Ark Invest Portfolio

