LIVE : Actualité crypto, ATH bitcoin, rebond ethereum, prédictions altcoins

Une nouvelle semaine s’ouvre pour l’industrie crypto. En effet, avec un rebond ayant été amorcé durant ces derniers jours, bitcoin a brièvement marqué un nouvel ATH aux portes des 125 000 dollars. De son côté, ethereum oscille autour des 4 500 dollars. Ce dernier se rapproche désormais de son sommet ayant eu lieu en août dernier.

Du côté des altcoins, certaines hausses prennent place de manière isolée. Par exemple, HYPE évolue aux portes des 50 dollars. De son côté, ASTER oscille autour des 2 dollars, bien que ce projet ait été délisté de DeFiLlama quelques heures plus tôt.

L’actualité est particulièrement fournie et le mois d’octobre se relance dans le vert, ce qui ouvre donc des perspectives particulièrement intéressantes pour les prochaines semaines. BTC et ETH étant proches de nouveaux sommets, il est désormais essentiel de se tourner vers des solutions de choix tels que Best Wallet pour conserver ses actifs numériques de manière sécurisée. Les actifs prenants en valeur, une solution non-custodial est effectivement indispensable.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

