XRP en Bull run vers un nouvel ATH : voici pourquoi octobre 2025 s’annonce explosif

Malgré le Shutdown US, l’assaut du XRP sur Uptober commence sous de bons auspices. En effet, le jeton de Ripple a sécurisé un support solide à 2,80 $ après une superbe phase de consolidation. Les données de distribution on-chain indiquent notamment que plusieurs milliards de tokens ont changé de mains autour de cette zone. Aujourd’hui, XRP affiche une progression hebdomadaire de plus de 5% avec des bulls à la tête d’une défense magistrale sur le prix.

Compression technique avant l’explosion ?

La courbe d’évolution du prix de XRP indique clairement un triangle descendant sur les dernières heures. La nouveauté cette fois est que le support de 2,80 $ est renforcé par un flux d’environ 4,3 milliards de jeton.

#XRP HTF Analysis:$XRP is currently trading within a descending triangle pattern, with resistance gradually pushing lower while buyers continue to defend the $2.8 support zone. This compression is setting up for a decisive move. A breakout above the descending trendline with… pic.twitter.com/eDlJHPACRI — Alpha Crypto Signal (@alphacryptosign) October 1, 2025

En effet, les données on-chain situent le pic de transaction autour de cette zone de prix. Cela dit, la résistance à 3$ est tenace. Toutefois, les flux se maintiennent, posant les bases d’une compression qui s’annonce explosive.

Dans ce schéma, le retracement de Fibonacci à 0,618 est en alignement avec la prévision de prix à 3,00 $. Le cas échéant, la prochaine cible technique est à 3,40 $ puis 3,66 $ si les flux se maintiennent.

Et plus loin, un potentiel jusqu’à 4,20 $, si le triangle est brisé avec volume et suivi par des achats de baleines. Autrement dit, la zone actuelle ressemble à un ressort comprimé. Et une cassure par le haut pourrait nous offrir un Uptober 2025 historique.

Des flux de transaction on-chain encourageants

Les dernières données d’activité sur le XRP Ledger renforcent ce scénario. Pour être plus précis, le pic de transaction précédemment mentionné a été observé autour de 2,75–2,80 $. C’est le principal argument en faveur de la solidité de ce nouveau support.

De plus, les heatmaps de coût de base indiquent que de nombreux investisseurs ont accumulé dans cette fourchette. Si le prix reste au-dessus, cela crée un plancher psychologique solide et réduit le risque de ventes massives.

L’effet ETF : catalyseur potentiel

Mais le facteur décisif pourrait bien venir de la régulation. En octobre, la SEC doit statuer sur six demandes d’ETF spot XRP. Les premières échéances arrivent le 18 octobre, et s’étaleront jusqu’au 25.

Depuis la résolution du procès Ripple, le climat est plus favorable. L’agence a déjà validé un cadre de cotation simplifié pour les ETF crypto. Si ces dossiers obtiennent le feu vert, c’est un afflux massif de capitaux institutionnels qui pourrait suivre.

Qu’il vous souvienne le cas récent de l’ETF XRPR de REX/Osprey qui enregistre près de 38 millions $ de volume dès le premier jour. Par conséquent, l’arrivée d’un si grand nombre d’ETF en une nouvelle vague stimulera très probablement la liquidité et le sentiment bullish du marché.

Une question de temps pour XRP à 3$

Si les acheteurs gardent le contrôle et que la SEC ouvre la voie aux ETF spot, XRP pourrait viser un nouvel ATH avant la fin du mois. À l’inverse, un rejet combiné à une perte du support des 2,80 $ ramènerait la prudence, avec des risques de retomber vers les 2,50 $.

L’heure de vérité approche pour XRP. Soutenu par une base technique robuste et par l’espoir d’un feu vert réglementaire, le jeton se trouve à un carrefour. Octobre pourrait être le mois de la confirmation ou de la déception.

Source : XRPSCAN

