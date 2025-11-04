Bitcoin se dirige à 80 000 dollars ? Les niveaux à surveiller pour la fin d’année 2025

Le roi des cryptomonnaies se retrouve en difficulté ? Depuis la seconde moitié du mois d’octobre, bitcoin évolue dans une spirale baissière. Partagé entre différents supports et résistances, respectera-t-il la saisonnalité de l’industrie crypto avec une hausse qui sera amorcée durant les prochains jours ? Faisons un point global sur la situation de bitcoin.

En route vers les 100 000 dollars, que s’est-il passé pour BTC ?

Après quelques tentatives pour passer durablement les 120 000 dollars, bitcoin a connu un énième échec, se faisant rejeter sur cette résistance au début du mois d’octobre. Après un passage sous les 117 000 dollars, le roi des cryptomonnaies se retrouve en difficulté.

La situation s’est empirée c’est derniers jours. Pour la première fois depuis le mois de juillet, le cours marque deux jours consécutifs bien franchement en-dessous des 108 000 dollars. Si la semaine se clôture ainsi, avec une perte de l’EMA200, la tendance baissière pourrait s’accélérer et mettre de nombreux holders sur la touche.

Les niveaux à surveiller durant les prochaines semaines

Dans un contexte baissier, comment faut-il réagir ? Sur bitcoin, nous retrouvons de nombreux niveaux à surveiller. Si la chute continue et que le cours ne parvient pas à retourner au-delà des 108 000 dollars, les niveaux clés sont les suivants :

Les 103 000 dollars, un support en confluence avec la MA100 3D.

Un pivot technique à 95 000 dollars

L’EMA200, en confluence avec la résistance de mars à mai dernier, se situant à 88 000 dollars

Ce sont des zones sur lesquelles une réaction du cours est à attendre, cela dépendant toutefois du moment durant lequel les acheteurs se manifesteront

Pour le moment, les données portant sur la saisonnalité rapprochent la fin d’année 2025 de 2011. Après un mois de novembre dans le rouge, faudrait-il s’attendre à un mois de décembre explosif ? Les prochaines semaines nous permettront d’être fixées sur le sujet.

ETF, régulation et réserves stratégiques : ce qui pourra sauver bitcoin en 2025

Cette baisse que connaît bitcoin ne survient pas du jour au lendemain. Elle résulte de deux facteurs clés : le prolongement des incertitudes sur de prochaines baisses de taux par la FED et un shutdown qui continue de perdurer. Les données sur Polymarket pointent du doigt une situation qui pourrait se prolonger jusqu’au 1er décembre. Cela pourrait en faire le double du record actuel.

Dans ce contexte, de nombreux actifs sont paralysés. Néanmoins, bitcoin dispose de points forts sur lesquels il est toujours possible de capitaliser. Les ETFs spot continuent d’attirer les investisseurs. Sur le mois d’octobre, les flux entrants étaient supérieurs aux flux sortants d’après les données de Coinglass.

À l’échelle des pays, les initiatives se multiplient, notamment en France avec la PPL de l’UDR (Eric Ciotti) pour constituer une réserve BTC. Une situation intéressante, mettant en exergue les points forts et points faibles du roi des cryptos à l’heure actuelle. Retour à 120 000 dollars dans un futur proche ? Pour le moment, les signaux restent baissiers et les perspectives d’un rebond sont plutôt faibles pour les prochains jours.

