Ripple s’offre Palisade : l’empire XRP muscle sa custodie pro

Ripple accélère sur l’infra institutionnelle. L’entreprise a annoncé l’acquisition de Palisade, un acteur européen qui développe des solutions wallet-as-a-service et opère comme dépositaire d’actifs numériques agréé en France. L’opération vise à élargir Ripple Custody pour servir directement fintechs, acteurs crypto-natifs et corporates, avec une intégration annoncée dans les prochaines semaines.

Le deal qui verrouille l’infra

Le communiqué précise que Palisade apporte une brique de garde et de wallets pensée pour l’échelle, au service de cas d’usage temps réel. Par ailleurs, Ripple parle d’une offre custody plus complète, du coffre jusqu’au déploiement opérationnel côté clients. L’annonce officielle ne divulgue pas le montant, mais elle inscrit Palisade dans une trajectoire d’expansion ciblée sur la clientèle institutionnelle.

Surtout, un point réglementaire change la donne côté européen. Palisade siège au Royaume-Uni et détient une licence de dépositaire en France, ce qui facilite l’onboarding d’entreprises au sein de l’Union, notamment dans le contexte MiCA. Cette implantation, couplée au maillage international de Ripple, crée un pont clair entre paiements B2B et conservation qualifiée.

Stratégie : de Metaco à Palisade, une suite institutionnelle

En filigrane, l’opération prolonge le rachat de Metaco en mai 2023 (250 M$). À l’époque, Ripple s’offrait un coffre-fort bancaire. Avec Palisade, elle ajoute l’atelier de clés et la chaîne de déploiement, pensée pour des volumes industriels. Résultat : une offre qui parle autant aux fintechs qu’aux trésoreries d’entreprise, où garde, orchestration et exécution cessent d’être des silos.

Le mouvement n’est pas isolé en 2025. Palisade constitue l’une des acquisitions de l’année pour Ripple, aux côtés d’autres opérations orientées services pro. L’objectif reste constant : rendre la garde enterprise-grade indissociable de l’offre paiements. Ce couplage alimente le narratif XRP côté rails de liquidité et répond à la demande d’intégrations clef en main.

Impact marché : clients cibles et concurrence

Concrètement, le message s’adresse à trois segments. D’abord, les fintechs UE/UK qui cherchent des wallets et une conservation conformes aux exigences locales. Ensuite, les crypto-natives qui veulent industrialiser des flux multi-chaînes sans sacrifier la sécurité. Enfin, les corporates qui testent des cas d’usage de paiements, de trésorerie et, demain, de RWA. Les premiers cas de déploiement devraient se lire dans Ripple Custody, puis dans les annonces clients au fil des intégrations.

Mais la compétition reste intense. Des acteurs comme Fireblocks, Anchorage ou Coinbase Custody ont déjà pris pied auprès d’institutions globales. Pour se différencier, Ripple met en avant la vitesse d’exécution sur les paiements, la scalabilité de Palisade et l’ancrage réglementaire en Europe. À ce stade, la réussite passera par la capacité à aligner garde, orchestration de clés et services opérationnels.

Ce qui vient ensuite : intégration, logos et feuille de route

À court terme, trois jalons seront déterminants. Le calendrier d’intégration de Palisade, d’abord, dans Ripple Custody. On attend des précisions côté API, gouvernance de clés et interopérabilité multi-chaînes.

D’autre part, l’annonce des premiers logos clients en Europe, indicateur de traction commerciale. Enfin, la cohérence produit entre custody, paiements en temps réel et outils de trésorerie, qui doit se traduire dans les contrats et les SLA. On peut imaginer d’ailleurs un élargissement rapide de l’offre sur le segment entreprises.

Par ailleurs, l’héritage Metaco continue de compter. En combinant un coffre institutionnel éprouvé et une brique wallet-as-a-service prête pour l’échelle, Ripple se positionne sur une chaîne de valeur complète. L’équation est lisible : un seul partenaire pour la garde, la conformité et l’exécution sur les flux, du front jusqu’au back. Dans un marché encore fragmenté, cet argument peut faire basculer des appels d’offres.

