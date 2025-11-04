Obama attaque Trump : “Sa famille s’enrichit avec la crypto pendant que les Américains galèrent”

Lors d’un discours en soutien à la candidate démocrate en Virginie, Barack Obama a lancé une attaque frontale contre Donald Trump, accusant sa famille de s’enrichir grâce à la crypto pendant que des millions d’Américains peinent à payer leurs factures. Entre fortunes en tokens, NFT patriotiques et investissements opaques, l’ancien président dénonce un fossé grandissant entre le pouvoir… et le quotidien des citoyens. Alors, coup politique ou vrai scandale en préparation ?

Obama accuse Trump de s’enrichir avec la crypto

Sur scène, devant une foule conquise, Obama n’y est pas allé par 4 chemins : “Tout s’est amélioré pour Trump et sa famille depuis qu’il est président”. Une pique bien sentie, en référence directe aux activités crypto florissantes du clan Trump. L’ancien président dénonce un enrichissement fulgurant, rendu possible par ses projets liés à la blockchain et à certains tokens plus ou moins opaques. « C’est pire que ce que je pensais […] c’est tous les jours halloween. »

« Pendant que vous vous battez pour payer vos médicaments, eux engrangent des centaines de millions. […] Il y a quelques années, il se plaignait que le pays était ruiné. Aujourd’hui, bizarrement, ses affaires ne se sont jamais aussi bien portées. »

Selon lui, pendant que les citoyens font face à des difficultés bien réelles ; hausse des prix, système de santé en crise, salaires qui stagnent, la famille Trump, elle, « empoche des centaines de millions » grâce à des investissements crypto. Une manière de dire que le rêve américain ne profite plus à tous… mais surtout à ceux qui sont déjà au sommet.

Une fortune crypto familiale estimée à 800 millions $

Et ce n’est pas qu’une phrase en l’air. D’après Reuters et ABC, les projets crypto liés à la famille Trump auraient généré près de 800 millions de dollars en 2025. Entre les ventes de NFT, les meme coins “patriotiques” et les fonds levés à l’international, les gains sont colossaux.

« On ne parle pas ici de petites affaires familiales… On parle de centaines de millions de dollars, générés pendant qu’il était aux commandes. […] Et ces millions, ils ne viennent pas de votre voisin d’à côté. Ils viennent de gros donateurs, parfois étrangers, souvent discrets. »

Dans le viseur : Jared Kushner, Donald Trump Jr., et Eric Trump. Plusieurs entités offshore et véhicules d’investissement leur sont rattachés. Obama s’inquiète notamment de la provenance des fonds : des capitaux étrangers, des donateurs politiques… Le tout dans un flou juridique total. Une zone grise où l’éthique n’a plus de sens.

“Pendant que les Américains galèrent” : le contraste qui fait mal

La formule est bien pensée. Obama insiste sur l’écart grandissant entre les puissants et le reste de la population. Tandis que la famille Trump voit ses actifs crypto exploser, les ménages américains peinent à boucler leurs fins de mois. Loyer, essence, soins médicaux : la facture est de plus en plus lourde.

« Les gens luttent pour payer leur essence, leurs loyers, leur assurance santé… Et eux, ils organisent des galas crypto dans leur nouveau ballroom. […] Ils vivent dans un autre monde. Un monde où les règles sont floues, et où tout semble permis quand on s’appelle Trump. »

Le message d’Obama est clair : Trump se présente comme le sauveur de l’Amérique… mais ses décisions politiques semblent d’abord servir les intérêts de sa famille et de ses alliés. Pour Obama, la crypto devient ici un symbole : celui d’un système où les élites s’enrichissent toujours plus… sans se soucier du reste du pays.

« Ils vous parlent de liberté financière, de technologie… Mais derrière les beaux discours, c’est leur portefeuille qu’ils remplissent. […] La crypto pourrait être une force pour le bien. Mais pas quand elle sert de caisse noire pour les puissants. »

La crypto, nouveau terrain de conflit politique

Il faut dire que Donald Trump assume totalement son virage “pro-crypto”. Depuis son retour à la Maison Blanche, il affiche sa volonté de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin. Règlement allégé, fiscalité favorable, soutien aux mineurs… son agenda Web3 séduit une partie de l’électorat libertarien.

Mais Obama retourne l’argument : selon lui, cette posture pro-innovation cache des intérêts privés bien plus terre-à-terre. Derrière les discours, ce sont surtout des portefeuilles familiaux qui grossissent. Un mélange des genres qui dérange, et qui relance le débat sur la frontière entre business et pouvoir.

« Je ne suis pas contre l’innovation. Je suis contre les abus. Et là, on est en plein dedans. »

Vers un scandale éthique ?

Des ONG et juristes commencent d’ailleurs à s’alarmer : peut-on vraiment séparer les décisions présidentielles de l’enrichissement crypto du clan Trump ? Si la Maison Blanche prend des mesures qui boostent la valeur d’un token… et que ce token est détenu par la famille du président, on entre dans une zone très trouble.

Pour l’instant, aucune loi n’interdit explicitement ce type de situation. Mais la pression monte. Certains parlent déjà de “crypto-gate” en préparation. Un mélange explosif de politique, de blockchain et d’intérêts privés. Et une question qui dérange : la crypto est-elle encore un outil d’émancipation ou est-elle un nouveau levier pour les puissants ?

