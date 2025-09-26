Bitcoin à 80 000 dollars ? Voici les supports à surveiller pour éviter un scénario catastrophique

Après un ATH à plus de 124 000 dollars durant le mois d’août, bitcoin peine à remonter la pente. Les catalyseurs haussiers ne sont plus suffisants ? L’or aspire une part trop conséquente de la liquidité disponible ? Faisons le point sur la situation actuelle et voyons ce qui pourrais dès maintenant conduire bitcoin à chuter vers les 80 000 dollars.

Perte des 110 000 dollars : une situation à demi-teinte pour bitcoin

Bitcoin, en mauvaise posture ? Depuis le début du mois de septembre, le cours évolue dans une phase de latéralisation. Se retrouvant entre une borne haute à 117 000 dollars et une borne basse autour des 110 000 dollars, le cours se retrouve désormais dans une période décisive.

En effet, si BTC ne parvient pas à rebondir au-dessus des moyennes mobiles actuelles, et qu’il marque un creux inférieur au précédent, sous les 107 300 dollars, cela marquera le début d’une tendance baissière. Un scénario à éviter puisque cela ouvrirait la voie à une accélération vers le sud, dans un premier temps en direction des 100 000 dollars.

Une tendance hebdomadaire haussière fragilisée

En prenant un peu plus de recul sur la situation technique du bitcoin, le cours évolue toujours dans une bonne posture. Pour le moment, l’ancien ATH de la fin d’année 2024 et de mai 2025 est devenu un support depuis plusieurs semaines. Ainsi, cette période de latéralisation est l’occasion de marquer un temps de pause, construire un pivot technique, avant de rebondir vers les précédents sommets à plus de 123 000 dollars.

Le rebond technique, un scénario évident ? Avec la hausse de la masse monétaire M2, la liquidité se déverse généralement dans les 2 à 3 mois qui suivent. Dépassant les 22 200 milliards de dollars, cela n’est potentiellement qu’une question de temps avant que bitcoin puisse opérer une nouvelle dynamique haussière.

Dans ce contexte, c’est maintenant que les acheteurs doivent se manifester et défendre activement la zone des 110 000 dollars. Mais sans cela, la voie sera ouverte, au même titre que sur l’échelle 1D, pour un retour en direction des 100 000 dollars. Dans un second temps, bitcoin pourrait donc prendre la direction des 80 000 dollars (proche de la MA100), sans remettre en cause la tendance haussière à l’échelle mensuelle.

Les catalyseurs à surveiller : un ATH en vue pour décembre ?

Pendant que bitcoin évolue dans une période d’incertitude, d’autres projets se lancent sur son écosystème, notamment Bitcoin Hyper qui se présente comme le premier Layer 2. Est-ce le moment tant attendu où la BTCfi émergera dans l’industrie crypto.

Avec HYPER qui a levé plusieurs millions de dollars, la prévente est toujours ouverte. Ainsi, c’est toujours l’occasion de constituer un portefeuille plus solide avec un projet secondaire, fortement corrélé aux performances historiques de bitcoin.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Toutefois, bien que celui puisse apporter de la liquidité supplémentaire pour l’écosystème, ce n’est pas le seul catalyseur à surveiller.

ETF et adoption étatique : deux leviers majeurs

Les ETF spot déployés par les institutionnels sont à surveiller attentivement. Effectivement, avec près de 150 milliards sous gestion, c’est une véritable réussite, apportant aux géants de la finance une nouvelle clientèle et un flux majeur de liquidités, favorable aux nouvelles technologies et à l’industrie des actifs numériques.

Pendant ce temps, certains pays aspirent à faire du bitcoin une monnaie nationale, ou profiter de leurs ressources énergétiques pour se lancer dans le minage, tel que le Laos qui étudie activement la question avec ses nombreux barrages, ou les Philippines qui pourraient acquérir plusieurs milliers de BTC durant les prochaines années. ATH en vue pour décembre ? Cela n’est pas forcément garanti au regard de la configuration technique.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

