Ethereum vers la fin du Bear market : Les baleines reviennent avec 400 000 ETH

Le sentiment général sur le marché crypto vient officiellement de basculer dans la peur, accentuant un peu plus la glissade de ETH. En effet, le jeton a plongé durablement sous les 4 000 $, en ayant perdu plus de 20% de sa valeur depuis le sommet d’août. Les pessimistes annoncent déjà le début du bear market officiel. Pourtant, cette lecture est loin de faire consensus. Car dans l’ombre de la volatilité, les baleines continuent s’activent et renforcent leurs positions.

400 000 ETH absorbés en deux jours

Les données de Lookonchain révèlent une accumulation impressionnante. En seulement 48 heures, 15 portefeuilles ont reçu plus de 406 000 ETH, soit environ 1,6 milliard de dollars. Ces achats massifs proviennent directement de plateformes de premier plan comme Kraken, Galaxy Digital, BitGo et FalconX.

Mieux encore, certaines adresses dites “accumulatrices” (qui ne vendent jamais) ont absorbé près de 400 000 ETH en une seule journée. D’ailleurs, le 18 septembre, elles ont même établi un record historique avec 1,2 million d’ETH ajoutés. Dans l’ensemble, ces signaux traduisent une conviction forte. Les grands acteurs voient la baisse comme une opportunité, non comme une menace.

Quand la peur des uns nourrit la stratégie des autres

Le contraste est d’autant plus saisissant que les indicateurs de sentiment virent au rouge avec un Fear & Greed Index à 32. Les traders ont liquidé plus de 246 000 positions en 24 h, pour un total de 1,13 milliard de dollars.

Rien que sur Ethereum, le niveau des ventes à perte est estimé à plus de 409 millions, dont 365 millions sur des positions Long. Sur Binance, plus de 3 milliards $ d’open interest ont été effacés en deux jours, preuve d’un nettoyage brutal des excès de levier.

C’est donc dans ce Capharnaüm apparent que les baleines et probablement certaines institutions renforcent leurs positions. Et pour l’analyste Darkfost, ce sont des mouvements bien cohérents. En effet, les périodes de liquidation massive créent des conditions idéales pour les acheteurs patients. Une fois la pression baissière épongée, le marché tend à se stabiliser, voire à repartir à la hausse.

Ethereum vers un retournement de tendance ?

Si l’on se fie aux données on-chain, la configuration actuelle ressemble davantage à un reset technique qu’à un vrai retournement baissier de long terme. Les portefeuilles accumulateurs battent des records, les flux institutionnels ne faiblissent pas et la demande autour des ETF ETH gagne en intensité.

You'll get one more opportunity to load on $ETH.



Whales have already started accumulating and soon institutions will do the same.



$10,000 ETH will be a reality this cycle. pic.twitter.com/5A5Kx5hUlx — Cas Abbé (@cas_abbe) September 25, 2025

L’analyste Cas Abbé estime même que pour les particuliers, c’est une opportunité inédite d’accumuler avant une reprise haussière. De son côté, Altcoin Gordon voit dans la zone actuelle un point d’achat stratégique, avec une perspective de rebond dès décembre.

Enfin, des figures comme Tom Lee ou Stanley Druckenmiller continuent d’exprimer leur confiance dans Ethereum. D’ailleurs pour Shay Boloor, le fondement de l’argument est tout simple. Le gouvernement américain a besoin des stablecoins pour soutenir sa dette. Or, la majorité d’entre eux reposent sur Ethereum. Un ETH à moins de 4 000 $ sent donc l’opportunité.

ETH de nouveau en transition

Le graphique d’Ethereum illustre bien le dilemme actuel. Après plusieurs tentatives de rebond, le prix reste coincé autour de 3 937 $ en légère reprise de 0,54% sur la dernière heure. Mais il reste en dessous de seuils techniques importants. Les acheteurs défendent le terrain, mais les vendeurs maintiennent la pression.

Les moyennes mobiles confirment ce blocage. L’EMA 20 suit de près le cours, tandis que l’EMA 50 freine déjà les velléités de reprise. Plus haut, les EMA 100 et 200, regroupées vers 3 921 $, forment une barrière compacte. Tant que le prix reste en dessous, la tendance de fond demeure baissière.

Côté supports, la zone des 3 885 $ est testée à plusieurs reprises. Si elle cède, le marché pourrait glisser vers 3 860 $, puis 3 830 $. Autant de niveaux qui serviront de baromètre à la solidité de la demande.

À l’inverse, une cassure au-dessus de 3 922 $ changerait la donne. Cela ouvrirait la voie à un retour vers 3 950 $, puis la zone symbolique des 4 000 $. Dans ce cas, les acheteurs reprendraient l’initiative, marquant un signal de retournement à court terme.

Source : Lookonchain

