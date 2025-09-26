Australie : un projet de loi veut intégrer la crypto dans les services financiers

En Australie, la crypto répondra bientôt aux mêmes règles que la finance. Le gouvernement a présenté un texte pour imposer aux plateformes crypto des règles similaires à celles des institutions financières. Son but : mieux protéger les utilisateurs, et harmoniser le marché. Canberra désire ainsi s’aligner sur les standards internationaux en matière de régulation des actifs numériques.

Un projet de loi pour encadrer les acteurs crypto

Le texte a été publié ce 25 septembre par le Trésor australien. Il confie à l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission) le soin de réguler les plateformes d’échange et les services de portefeuilles. Désormais, impossible d’opérer sans licence officielle.

Canberra insiste : il faut protéger les épargnants. Le souvenir des faillites passées pèse encore, et le gouvernement veut éviter de nouveaux fiascos. Dans le même temps, le texte cherche à limiter les dérives liées au blanchiment ou au financement illicite. Reste enfin un enjeu plus large : rétablir la confiance dans un écosystème encore fragilisé.

Une régulation inspirée du modèle européen et singapourien

L’approche australienne n’arrive pas dans un vide réglementaire. Elle s’inspire directement des cadres mis en place dans d’autres régions, comme le règlement MiCA en Europe ou le Payment Services Act à Singapour. Dans ces juridictions, les acteurs crypto doivent déjà se conformer à des obligations strictes de transparence, de protection des fonds et de contrôle d’identité (KYC/AML).

Pour Canberra, il s’agit d’éviter la « zone grise » qui a longtemps caractérisé le marché local et laissé les consommateurs exposés en cas de défaillance. Le projet de loi impose notamment des règles sur la ségrégation des fonds, des rapports financiers réguliers, et la preuve de réserves. Autant d’exigences qui, selon les autorités, permettront de rapprocher les plateformes crypto du fonctionnement des institutions financières classiques.

Cette convergence des standards pourrait aussi aider les acteurs australiens à s’intégrer sur les marchés mondiaux. Cela leur donnerait en effet accès à un label de conformité reconnu.

Enjeux pour le marché australien et réactions des acteurs

L’Australie compte déjà parmi les pays où l’adoption est la plus forte : 18 % de la population détient des cryptomonnaies. Ce dynamisme pousse le gouvernement à offrir un cadre clair, censé protéger les investisseurs mais aussi soutenir une croissance plus durable du secteur.

Le projet ne fait pas l’unanimité. Certaines petites structures redoutent des coûts de conformité trop lourds, difficiles à absorber. D’autres au contraire y voient une chance : celle d’obtenir enfin une reconnaissance officielle, gage de crédibilité auprès des investisseurs institutionnels. Une exemption existe néanmoins, quand la plateforme détient moins de 5 000 dollars australiens par client et traite moins de 10 millions par an.

Les associations professionnelles, elles, saluent l’initiative. Mais elles demandent du temps pour s’adapter aux nouvelles règles. Si les exigences sont trop strictes, certains acteurs pourraient aller s’installer ailleurs.

On observe ici que l’Australie cherche à peser dans les débats internationaux. Elle adopte ici une approche proche de l’Union européenne ou de Singapour… et envoie ainsi un signal de sérieux à ses partenaires financiers.

Source : Australian Treasury, Regulation Tomorrow

