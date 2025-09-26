Bitcoin tombe sous 110 000 $ : les acheteurs profitent de la baisse

Le Bitcoin est tombé en dessous des 110 000 dollars, un niveau psychologique suivi de près par les traders. Dans la nuit, le roi des cryptos a touché un plus bas autour de 108 600 $, après avoir ouvert la journée à plus de 111 800 $. La réaction a été immédiate : volumes explosifs sur les exchanges, et des liquidations en chaîne sur les positions longues. Pourtant, derrière cette baisse brutale, certains investisseurs voient une opportunité : acheter au plus bas, accumuler du BTC, et attendre patiemment le prochain rebond.

Bitcoin Hyper : la prévente attire les regards malgré la chute du marché

Liquidations massives : quand le levier joue contre les traders

Une grande partie de la chute s’explique par les liquidations. Ces dernières 24 heures, environ 275 millions de dollars de positions longues à effet de levier ont sauté.

C’est le fameux effet boule de neige du marché crypto : un stop-loss déclenche une vente, qui en déclenche une autre, et ainsi de suite. Le résultat, c’est un marché qui plonge plus vite que prévu, même si la tendance de fond n’a pas changé. C’est une leçon déjà connue : plus le levier est élevé, plus les corrections sont violentes.

Whales, traders et investisseurs long terme : qui bouge quoi ?

La question qu’on se pose tous : qui vend, et qui achète ? D’un côté, les whales sont pointées du doigt. Un portefeuille aurait lâché près de 24 000 BTC en pleine baisse, accentuant la pression vendeuse. Dans le même temps, beaucoup de traders court terme ont préféré sécuriser leurs gains après plusieurs semaines de hausse.

De l’autre côté, les “dip buyers” n’ont pas hésité à passer à l’action. Plusieurs données on-chain montrent de gros achats juste après la chute, preuve que certains voient dans cette correction une belle porte d’entrée. En gros, les petits traders trop exposés en levier sortent du jeu, pendant que les investisseurs long terme se renforcent tranquillement.

L’influence de la macro et des options Bitcoin

Derrière le mouvement du prix, il y a aussi le contexte global. En ce moment, les marchés retiennent leur souffle avant de nouvelles données économiques américaines. Inflation, croissance, décisions de la Fed : tout cela pèse sur l’appétit pour le risque, et donc sur le Bitcoin.

À cela s’ajoute un autre facteur : l’expiration de près de 22 milliards de dollars d’options Bitcoin. Ces échéances créent toujours des zones sensibles autour de certains prix, et 110 000 $ était une barrière surveillée de près. Quand on mélange incertitude macro et gros volumes d’options, le marché a tendance à surréagir.

Quelles perspectives pour le Bitcoin après la chute ?

Alors, que peut-il se passer maintenant ? À court terme, deux scénarios dominent :

Si les acheteurs défendent la zone des 108–109 000 $ , on pourrait assister à un rebond technique rapide.

, on pourrait assister à un rebond technique rapide. Si la pression vendeuse continue, le prochain support se situe autour de 107 000 $, ce qui pourrait prolonger la correction.

Sur le moyen terme, tout dépendra surtout de la politique monétaire américaine. Si la Fed reste accommodante, le Bitcoin pourrait très vite repasser au-dessus de 110 000 $. À l’inverse, si l’économie ralentit et que la liquidité se contracte, la consolidation pourrait durer plus longtemps. Dans tous les cas, le sentiment reste globalement positif sur le long terme, même si la volatilité va continuer à secouer les nerfs des investisseurs.

La chute sous 110 000 $ ressemble à un véritable stress test pour le marché crypto. Les traders trop gourmands en levier y ont laissé des plumes, tandis que les investisseurs plus patients profitent de la baisse pour accumuler.

Source : Arkham Intelligence

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

