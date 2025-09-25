ETF multi-crypto : la SEC valide le Hashdex NCIQ, XRP et Solana dans le viseur

La SEC vient d’autoriser le Hashdex Nasdaq Crypto Index US (NCIQ), un ETF multi-crypto listé à New York. Derrière ce feu vert, une nouveauté attire les regards : l’indice pourrait ne pas se limiter à Bitcoin et Ethereum. XRP et Solana sont pressentis pour rejoindre la sélection. Une étape clé pour l’adoption institutionnelle.

Un signal fort : Hashdex obtient le feu vert de la SEC

Le 25 septembre, la SEC a autorisé la cotation du Hashdex Nasdaq Crypto Index US (NCIQ). Selon Nate Geraci, spécialiste ETF, ce produit a été confirmé et marque une première dans l’histoire des ETF crypto américains. Contrairement aux produits mono-actif centrés sur le bitcoin ou l’ethereum, NCIQ s’inscrit dans la logique d’un panier diversifié.

Cette validation intervient dans le sillage des « generic listing standards » adoptés mi-septembre. Ce nouveau cadre réglementaire réduit considérablement le délai d’approbation. De près de neuf mois auparavant, il passe désormais à environ 75 jours. Les bourses comme le Nasdaq ou le Cboe peuvent ainsi accélérer la mise sur le marché de produits conformes.

Here we go…



Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF *approved* under SEC’s new generic listing standards.



Will now be able to own crypto assets beyond btc & eth.



Looks like xrp, sol, & xlm. pic.twitter.com/OyZO9MLnMx — Nate Geraci (@NateGeraci) September 25, 2025

XRP et Solana, les prochains entrants ?

La nouveauté la plus scrutée concerne la composition. Hashdex NCIQ ne se limiterait pas aux incontournables Bitcoin et Ethereum, il pourrait aussi intégrer XRP et Solana.

Pour ces deux tokens, ce serait une première aux États-Unis, avec tout ce que cela implique en termes de reconnaissance institutionnelle. Leur arrivée dans un ETF coté ne changerait pas seulement la perception des analystes, elle offrirait aussi aux investisseurs traditionnels un moyen direct d’y accéder, sans passer par les plateformes spécialisées.

L’impact potentiel est double. D’une part, la liquidité sur ces tokens s’élargirait. D’autre part, leur intégration dans un produit régulé réduirait la perception de risque auprès des investisseurs les plus prudents. Si la confirmation officielle se matérialise dans le prospectus final, ce serait un tournant pour XRP et Solana.

Des zones d’incertitude

Le détail complet de la structure de NCIQ n’a pas encore été rendu public. Certains analystes rappellent qu’il pourrait combiner détention spot et exposition via produits dérivés, ce qui limiterait la pureté de l’exposition aux actifs sous-jacents. De plus, la SEC garde la possibilité d’intervenir a posteriori si elle juge que certains ajouts ne respectent pas les critères de surveillance du marché.

La concurrence s’annonce également vive. Grayscale, VanEck et d’autres gérants d’actifs travaillent déjà sur des produits multi-crypto. Les arbitrages des investisseurs dépendront des frais, de la composition et de la liquidité, comme sur le marché des ETF traditionnels.

Best Wallet : une infrastructure complémentaire

Dans ce nouveau contexte, des solutions comme Best Wallet prennent tout leur sens. L’application propose une gestion multi-chaîne et non custodiale. Elle est ainsi adaptée aux investisseurs qui veulent piloter différents actifs, et ce depuis une seule interface.

Elle inclut un tableau de bord qui regroupe cryptos et actifs traditionnels. Mais aussi des outils de reporting conformes aux standards institutionnels et des contrôles de flux qui permettent de limiter l’exposition et d’assurer un suivi transparent. Enfin, son architecture multi-actifs reproduit la logique d’un panier diversifié.

Pour des gestionnaires institutionnels comme pour des particuliers avertis, un outil tel que Best Wallet peut fonctionner comme l’infrastructure complémentaire aux ETF multi-crypto.

Source : SEC

