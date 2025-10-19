Bitcoin : 107 k$ comme aimant, rupture imminente ou simple faux départ ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 19, 2025

Uptober patine, mais le bitcoin tente un rebond technique. La courbe colle au 107 k$, niveau travaillé sans relâche depuis 48 heures. La question est simple : rupture haussière avec suivi ou énième mèche vendue ? Réponse attendue sur les volumes, les flux ETF et, surtout, la capacité des acheteurs à tenir une clôture au-dessus des résistances.

107 k$ sous surveillance : range étroit, reprises avortées, volumes en retrait

Ce dimanche, le bitcoin s’échange autour de 107 900 dollars, en légère hausse sur 24 heures, mais encore en retrait sur une semaine après le crash. La fourchette des dernières 24 heures reste contenue, environ 106,2–108,1 k$.

Ce couloir agit comme un aimant. À chaque poussée, l’offre réapparaît au-dessus de 108 k$ et étouffe l’élan. À l’inverse, les incursions sous 106,5 k$ manquent de suivi et sont rachetées rapidement. En clair, le marché pose ses marques après la secousse de la semaine.

Dans le même temps, Ethereum et XRP hésitent près de leurs pivots. La corrélation intraday demeure élevée, ce qui renforce l’idée d’un pilotage par les flux macro et les chiffres des ETF.

Rupture ou piège haussier : les niveaux qui comptent vraiment

Pour transformer l’essai, il faut une réintégration nette au-dessus de 108 500-110 000 $ avec des volumes visibles. Une clôture journalière dans cette zone desserrerait l’étau et redonnerait de l’oxygène aux acheteurs. À défaut, la probabilité d’un faux départ reste élevée. Les dernières séances ont enchaîné les mèches hautes, signe d’un mur d’offre encore actif.

À la baisse, la ligne de 106 000 $ fait office de garde-fou immédiat. Une rupture propre, avec accélération, rouvrirait le risque d’un retour vers les appuis travaillés jeudi. La liquidité se concentre sur ces deux extrêmes. Les carnets s’éclaircissent entre les niveaux, d’où des mouvements rapides dès qu’un côté cède. Prudence donc sur les cassures « propres »… qui ne le sont pas toujours.

Ce qui peut trancher : flux ETF, dollar et catalyseurs de calendrier

Le premier juge de paix reste le flux des ETF bitcoin au comptant. Ils ont enregistré trois jours de sorties nettes du 15 au 17 octobre pour un total d’1 Md de dollars. Le marché attend la reprise pour savoir si la séquence se prolonge ou si des souscriptions réapparaissent. Un retour en vert, même modeste, suffirait à détendre le sentiment. À l’inverse, une nouvelle décollecte pèserait sur toute tentative de rupture.

Ensuite, le contexte macro demeure clé. Un dollar ferme et des rendements élevés brident l’appétit pour le risque. Toutefois, la perspective d’un cycle de détente monétaire entretient l’idée d’un plancher en construction. Des données plus calmes sur l’inflation ou l’activité pourraient servir de déclencheur.

Enfin, le calendrier produits reste chargé. Les dépôts d’ETF thématiques, les annonces autour de Solana et les mises à jour de prospectus nourrissent le récit d’adoption institutionnelle. Ce récit ne remplace pas les flux, mais il prépare le terrain si les taux se détendent.

Bitcoin Hyper : la prévente qui colle au récit Bitcoin

Bitcoin Hyper joue la carte la plus lisible du moment. Le pitch tient en peu de mots : paiements rapides et règlement fluide dans l’écosystème Bitcoin. Le projet s’adresse autant aux curieux qu’aux convaincus, avec un storytelling scalabilité et effet réseau qui gagne vite en portée lorsque le bitcoin repasse ses résistances.

Dans les phases de reprise, la visibilité des projets Bitcoin-native grimpe. C’est là que les préventes captent l’attention : la prévente Bitcoin Hyper a déjà levé plus de 24 millions de dollars. La clé se résume à une dynamique simple : si le marché rallume la mèche, les histoires directement branchées sur l’usage paiement/settlement prennent une longueur d’avance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGecko, Farside Investors

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :