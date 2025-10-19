Ethereum chute malgré l’adoption croissante par les entreprises

Ethereum continue d’attirer les entreprises, mais le marché reste hésitant. Rien que cette semaine, SharpLink a levé 76,5M$ pour renforcer sa trésorerie. Tandis que Morpho Investment a consolidé ses liens avec la Ethereum Foundation. Pourtant, malgré ces signaux haussiers, ETH peine à capitaliser sur cette dynamique.

SharpLink frappe un grand coup avec une levée de fonds à 76,5 millions de dollars

La société de trésorerie Ethereum et de marketing eSports, SharpLink Gaming, vient d’annoncer une offre directe de 76,5 millions de dollars. L’objectif est clair : étendre son portefeuille de ETH.

We’ve raised $76.5M by issuing equity at $17 per share (12% premium to market), with the potential for ~$79M more though a novel 90-day premium purchase contract at $17.50 per share (19% premium) – the first of its kind in the DAT ecosystem.



– SharpLink sold equity at both a… pic.twitter.com/adqRIF90GJ — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) October 16, 2025

La firme du Minnesota a scellé un accord d’achat avec un investisseur institutionnel anonyme. Elle lui vend 4,5 millions d’actions ordinaires au prix de 17,00 $ l’unité. Cette vente se réalise avec une prime de 12% par rapport au cours de clôture de mercredi.

« Il s’agit d’une transaction novatrice, qui est à la fois bénéfique pour nos actionnaires et structurellement solide. Cela reflète une confiance institutionnelle forte en SharpLink et notre vision long terme », a déclaré Joseph Chalom, le co-PDG.

Il a également souligné l’adoption massive d’Ethereum dans les stablecoins, les actifs tokenisés et la DeFi. Cerise sur le gâteau : la société pourrait empocher 78,8 millions de dollars supplémentaires. L’investisseur dispose en effet d’un contrat de 90 jours pour acquérir 4,5 millions d’actions supplémentaires à 17,50 $ chacune, avant l’échéance du 15 janvier 2026.

La bataille des trésoreries Ethereum s’intensifie

SharpLink se hisse désormais sur la deuxième marche du podium des plus grosses trésoreries Ethereum, avec un pactole de 840 124 ETH. Cependant, il ne faut pas crier victoire trop tôt. La situation était en effet moins rose dans les semaines précédentes.

Avant cette annonce, la société peinait à lever de nouveaux fonds pour acquérir davantage d’ETH. Son dernier achat datait du 7 septembre. Cette période de pause s’expliquait par la dégradation de sa valeur boursière par rapport à sa valeur nette, un contexte qui l’avait même contrainte à racheter ses propres actions en Bourse.

Pendant ce temps, son rival BitMine n’a pas chômé. Le concurrent a continué à accumuler des ETH à un rythme soutenu. Son portefeuille dépasse aujourd’hui la barre des 3 millions d’ETH. Une manne plus de trois fois supérieure à celle de SharpLink, selon les chiffres du StrategicETHReserve. La bataille des trésors Ethereum est donc plus que jamais lancée.

Morpho Investment renforce ses liens avec la Fondation Ethereum dans la DeFi

La Fondation Ethereum (EF) a effectué une manoeuvre onchain significative en déposant 2 400 ETH et environ 6 millions de dollars en stablecoins dans les vaults de Morpho. Ce déploiement concret souligne l’engagement continu de la Fondation pour le développement d’infrastructures financières open-source et sans permission au sein de l’écosystème Ethereum.

En allouant ainsi des fonds à Morpho, la Fondation Ethereum poursuit un double objectif. D’une part, elle soutient activement les projets alignés avec sa mission : favoriser des applications qui fonctionnent exactement comme programmé, sans interruption possible, censure, fraude ou ingérence tierce. D’autre part, selon sa politique de trésorerie, ces déploiements génèrent des rendements assurant sa pérennité à long terme tout en consolidant l’écosystème DeFi élargi d’Ethereum.

Face au rouleau compresseur Ethereum, les alt-L1 plient le genou et deviennent des L2

Une tendance de fond secoue actuellement la cryptosphère : plusieurs blockchains de layer 1 (L1) alternatives rejoignent massivement Ethereum en tant que layers 2 (L2). Ce mouvement paradoxal s’observe alors que certains projets installés sur des L2 effectuent le chemin inverse en revenant vers le mainnet d’Ethereum.

Le L1 d’Ethereum réaffirme sa position de place forte pour la finance décentralisée haut de gamme. La preuve ? Sa valeur totale locked (TVL) dépasse de sept fois celle de son plus proche concurrent. Dans le même temps, le modèle L2 propose des économies potentielles de millions de dollars, un argument massue pour les alt-L1 qui rejoignent l’écosystème.

Celo et Ronin : deux exemples frappants de la migration

Dès mars, alors que le scepticisme entourant la feuille de route des L2 était à son comble, le réseau de paiement mobile Celo a discrètement mis fin à son réseau de validateurs pour se transformer en L2. Résultat : l’économie annuelle avoisine les 7 millions de dollars en coûts opérationnels.

Plus récemment, en août, la blockchain gaming Ronin a annoncé son retour dans le giron Ethereum pour début 2026. Cette décision intervient cinq ans après que la congestion du réseau avait contraint son jeu phare, Axie Infinity, à quitter le mainnet.

Le grand retour des déserteurs vers le mainnet

Dans la même période, Synthetix, un projet DeFi historique pourtant pionnier dans l’adoption d’Optimism en 2021, a révélé son intention de fermer ses franchises L2. L’objectif est clair : capter l’énorme liquidité qui refuse obstinément de quitter le mainnet. Le projet lance même un DEX à perpétuels de style Hyperliquid, agrémenté d’un concours de trading tapageur visant des influenceurs de renom comme Ansem et Degen Spartan.

La boucle est bouclée, après l’exode vers les L2, le retour à la maison mère Ethereum s’amorce, signe d’une maturation de l’écosystème.

Source : Coinmarketcap

