Un nouvel ATH du Bitcoin est-il nécessaire pour déclencher l’altseason

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 18, 2025

À chaque cycle haussier, la même question revient : les altcoins peuvent-ils vraiment s’envoler sans que Bitcoin atteigne un nouveau sommet historique ? Si certains voient l’ATH comme un déclencheur psychologique, d’autres misent sur des dynamiques de marché plus complexes. Dominance du BTC, liquidité, timing… l’altseason ne répond à aucune formule magique, mais elle suit des signaux que les investisseurs aguerris apprennent à décoder.

Le paradoxe Bitcoin : l’obstacle inattendu à l’Altseason

Alors que la dominance du Bitcoin est repartie à la hausse suite aux crashs de cette semaine, de plus en plus de gens doutent de l’arrivée d’une altseason. D’après l’analyse de Benjamin Cowen, la phase actuelle ne serait que le « prologue » de l’expansion générale du marché. Il faut savoir que deux conditions clés doivent impérativement être réunies pour voir l’Altseason se concrétiser : Ethereum (ETH) doit franchir le cap des 5 000 dollars et tenir bon à ce niveau en tant que support.

La logique est implacable : cette configuration suppose nécessairement que Bitcoin (BTC) pulvérise son précédent plus haut historique. Or, c’est là que le bât blesse : lorsque BTC s’envole vers de nouveaux sommets, la Domination Bitcoin (BTC.D) emprunte généralement la même voie ascendante, suivant le même scénario que lors de chaque cycle précédent.

En clair, la seule façon d’obtenir une Altseason est que la BTC.D augmente d’abord tandis que le BTC atteint de nouveaux plus hauts. Un paradoxe qui donne à réfléchir alors que les altcoins tentent de prendre leur envol.

L’Altseason prend son temps mais pourrait en surprendre beaucoup

Le pic de domination du Bitcoin (BTC.D) ne coïncide pas nécessairement avec son plus haut historique. En effet, la BTC.D a tendance à reculer d’environ 30% après que le BTC atteint un nouveau sommet. Force est de constater qu’un scénario similaire semble se dessiner actuellement, le niveau de 65% en juin 2025 pourrait ainsi marquer le chant du cygne pour ce cycle.

L’Altseason se fait toujours désirer. Il faut dire que les altcoins font pâle figure et soulèvent des inquiétudes quant à un retard de la saison haussière.

Ethereum (ETH) a essuyé un refus lors de sa première tentative de retrouver ses précédents sommets. Les paires ALT/BTC ont dévissé, tandis que ETH/BTC pourrait former un plus bas plus élevé. La balle est dans le camp de l’ETH : le prochain mouvement décisif des altcoins dépendra en grande partie de sa réaction près des 5 000 dollars. Une fois ce cap franchi, les liquidités pourraient affluer vers les capitalisations plus modestes et ramener dans la danse les investisseurs particuliers.

Les anciens Bitcoins retournent sur les échanges

Bitcoin conserve son leadership, mais les premières fissures apparaissent. CryptoQuant a mis en lumière une accumulation rapide parmi les détenteurs à court terme, notamment les portefeuilles détenant des BTC depuis moins d’un mois. Après la récente correction, l’offre des STH a bondi de 1,6 million à plus de 1,87 million de BTC en quelques jours, témoignant d’une frénésie d’achat sur les baisses.

Cependant, le vent pourrait être en train de tourner : des coins plus anciens ont recommencé à bouger. Environ 7 343 BTC vieux de deux à trois ans ont été réactivés cette semaine, un signal que certains whales pourraient réaliser leurs profits ou se repositionner. Dans le même temps, le volume net vendeur sur Binance indique une pression de vente persistante.

L’altseason ne s’est pas encore manifestée, mais les conditions se mettent lentement en place. Il faut néanmoins reconnaître que la dominance du Bitcoin, les hésitations d’Ethereum et les signaux on-chain donnent du grain à moudre aux analystes. À suivre donc, car les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’ensemble du secteur.

Source : Coinmarketcap

Pour aller plus loin sur le sujet :