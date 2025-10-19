3 meme coins pour profiter d’une baisse des taux en octobre

Alors que les marchés anticipent une possible baisse des taux en octobre, les actifs spéculatifs pourraient bénéficier d’un regain d’intérêt. Les memecoins en tête. Portés par des communautés engagées et une forte viralité.

Dogecoin (DOGE) : Le crypto-meme qui a séduit Elon Musk

Le grand Dogefather, Elon Musk, a récemment rappelé pourquoi il considère toujours Dogecoin (DOGE) comme le chef de meute. Dans un nouveau post sur X, Musk a réaffirmé la supériorité de DOGE sur les monnaies fiat, le qualifiant de monnaie basée sur l’énergie, à l’image de Bitcoin (BTC).

Dogecoin (DOGE) puise son origine dans le fameux mème Internet « doge » et arbore le célèbre Shiba Inu sur son logo. Créée en décembre 2013, cette cryptomonnaie open-source est l’œuvre de Billy Markus, basé à Portland, et de Jackson Palmer, venant de Sydney. Les deux développeurs ont tout simplement forké le code du Litecoin pour lui donner naissance.

Ses créateurs imaginaient alors une cryptomonnaie fun et légère, capable de séduire un public bien plus large que les puristes du Bitcoin. Le pari était osé : miser sur un mème de chien pour démocratiser les actifs numériques. Un pari réussi, puisque des années plus tard, le PDG de Tesla, Elon Musk, a clairement affiché son soutien en déclarant sur les réseaux sociaux que le Dogecoin était sa cryptomonnaie préférée.

Le Dogecoin a trouvé sa première utilité comme système de pourboire (ou « tipping ») sur des plateformes comme Reddit et Twitter. Les utilisateurs récompensent ainsi la création ou le partage de contenu de qualité avec quelques DOGE.

Maxi Doge, le narratif du Bull run 2025

Comme dans l’Histoire, aucune première place n’est éternelle. L’ancienne garde se fait toujours remplacer, non pas effacée, mais éclipsée par une nouvelle venue, plus fraîche et conçue pour son temps.

Et aujourd’hui, l’histoire se répète dans l’arène des meme coins. Dogecoin a régné sans partage sur la niche canine pendant plus de dix ans, avec Shiba Inu (SHIB) toujours à ses trousses. Mais parmi la nouvelle génération de prétendants, un seul capture cette énergie pure. Ce challenger, c’est Maxi Doge, le champion des « degen ».

Une technologie inégalée, la preuve d’effort à la salle de gym. Il a une volonté de fer, des shakers de poudre pour bébé et du jus de brocoli pour le goûter. Mieux encore, la communauté qui le soutient est du même acabit. Ce sont les mêmes qui se sont rués sur le DOGE au premier tweet d’Elon Musk. Mais cette fois, ils se rallient à un nouveau champion, qui incarne la même énergie, en version décuplée.

L’heure de la passation de pouvoir a sonné. Et Maxi Doge est le seul à avoir les épaules assez énormes pour porter le flambeau avec fierté. Et ce pump x1000 qui se profile, il n’est pas que pour Maxi. Il appartient à tous ceux qu’on a sous-estimés, sous-payés ou ignorés, mais qui ont malgré tout continué à soulever la barre (verte).

BONK : Le memecoin Solana qui a secoué l’écosystème

Selon sa présentation, BONK se revendique comme la première cryptomonnaie canine sur Solana « créée par le peuple, pour le peuple ». Sa particularité ? La moitié de son offre totale a été airdroppée à la communauté Solana.

Lancé le 25 décembre 2022, BONK s’inscrit dans la lignée des memecoins comme le Shiba Inu (SHIB) et le Dogecoin (DOGE). Son impact fut immédiat : il a provoqué une hausse de 34% du prix du token SOL en seulement 48 heures. Les échanges ont débuté le 30 décembre 2022, suscitant un engouement réel dans la communauté crypto.

Les développeurs ont imaginé une cryptomonnaie communautaire à part entière, utilisable dans toutes les applications décentralisées de l’écosystème. Leur credo ? Offrir à chaque utilisateur la chance de s’approprier le projet dans un écosystème « où chacun a sa chance ».

