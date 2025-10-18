XRP pourrait retrouver les 3 $ avant fin novembre

Le XRP a montré des signes de faiblesse cette semaine. Néanmoins, un retour vers les 3 $ reste possible d’ici fin novembre. Mais gare à ne pas mettre la charrue avant les bœufs : tout dépendra de la dynamique globale du marché, du comportement des investisseurs et d’éventuels catalyseurs externes. Rien n’est joué, mais le scénario haussier n’est pas encore hors course.

Le parcours semé d’embûches de XRP face aux incertitudes politiques

Six émetteurs de FNB spot sur le XRP font face à une échéance finale en octobre, avec la date butoir du 18 octobre pour le FNB de Grayscale qui approche à grands pas. Cependant, le vote avorté du Sénat mercredi prolonge le shutdown américain de 15 jours, repoussant vraisemblablement le lancement des FNB spot sur le XRP à novembre.

Il est intéressant de noter que le XRP et le marché des cryptos avaient initialement réagi positivement au shutdown du 1er octobre. Mais l’enthousiasme initial s’est essoufflé au fur et à mesure que l’impasse au Sénat laissait entrevoir un report des lancements.

La combinaison du shutdown gouvernemental et des tensions commerciales sino-américaines a fait plonger le XRP sous les 2,5 $, enregistrant une baisse de 14,71% sur le mois d’octobre. Un revers significatif pour les marchés qui pariaient sur un “Uptober” historique pour le XRP.

China’s expansive rule to control the flow of rare earths is a repudiation of the U.S.-China agreement reached 6 months ago in Geneva. The Administration is prepared to take strong actions if China moves forward with this escalatory new regime.



Read the Joint Statement that… pic.twitter.com/HL8Mxei6So — United States Trade Representative (@USTradeRep) October 15, 2025

XRP : trois catalyseurs majeurs pour la prochaine hausse

Plusieurs événements majeurs pourraient relancer la demande. Parmi eux : le feu vert pour les FNB spot, l’obtention d’une licence bancaire américaine pour Ripple, et le vote du Sénat sur la loi Structure des Marchés.

En attendant, le blocage au Sénat retarde à la fois la législation crypto et l’examen de la demande de licence bancaire de Ripple. Conséquence directe : les investisseurs réalisent leurs plus-values en l’absence de visibilité sur les calendriers des décisions clés qui pourraient donner le coup d’envoi de la prochaine hausse du XRP.

XRP : une baisse prononcée mais des supports tenaces

Du côté des indicateurs graphiques, l’incertitude règne. Le XRP a affiché une nouvelle baisse de 3,72% mercredi dernier, enchaînant avec la perte de 3,92% enregistrée la veille pour clôturer à 2,4124 $. Tout cela après le flash crash de la semaine dernière.

Malgré cette lourde correction, le token a tout de même réussi à se maintenir au-dessus du niveau de support clé de 2,4 $. Il faut cependant souligner que le XRP a performé moins bien que le marché global (-2,44%) et continue d’évoluer sous ses moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 jours, confirmant une tendance baissière persistante.

Les niveaux techniques à surveiller de près incluent plusieurs supports, avec notamment les paliers de 2,4 $, 2,0 $ et 1,9 $. Du côté des résistances, la MMEx 200 jours à 2,6296 $ et la MMEx 50 jours à 2,8130 $ constituent des obstacles techniques majeurs. Au-delà de ces niveaux, les résistances suivantes se situent à 2,7 $ et 3,0 $, des seuils qui pourraient redonner des couleurs au cours s’ils sont franchis.

Des raisons d’espérer pour Ripple

Que le XRP reconquière les 3 $ ou replonge vers les 2,0 $, le sort de la crypto pourrait bien se jouer sur des facteurs externes.

Du côté des nouvelles positives, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre une fin potentielle du resserrement quantitatif, alors que les marchés anticipent des baisses de taux en octobre et décembre. Il faut savoir que des réductions de taux donnent généralement un coup de pouce aux actifs risqués.

Par ailleurs, le CME Group a lancé des contrats à terme sur le XRP régulés par la CFTC, un signal fort d’un appétit institutionnel grandissant. Dans le même temps, Ripple Custody a joint ses forces avec Absa Bank, une banque sud-africaine majeure.

Il faut reconnaître que les aléas réglementaires et les tensions géopolitiques pèsent lourd dans la balance. Reste que les prochaines semaines s’annoncent décisives pour le token.

Source : Coinmarketcap

