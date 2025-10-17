Bitcoin au plus bas face à l’or depuis 3 ans : risque de chute sous les 100 000 $

La valse du couple Bitcoin / Or est entrée dans une phase critique pour la première fois depuis novembre 2022. En effet, le ratio BTC/Or affiche un niveau de faiblesse extrême traduisant le déséquilibre grandissant entre ces deux actifs. D’un côté, l’Or poursuit tranquillement son ascension historique. Mais dans le même temps, le Bitcoin perd de sa superbe et menace sérieusement de rompre l’ultime barrière psychologique.

Un signal technique alarmant sur le ratio BTC/Or

Selon les indicateurs techniques, le Bitcoin est désormais le plus survendu face à l’or depuis trois ans. Le RSI sur 14 jours, baromètre clé d’élan, est tombé à 22,20 bien en dessous du seuil des 30 points généralement associé à une zone de survente. Autrement dit, la pression vendeuse s’intensifie avec la sous-évaluation potentielle du Bitcoin par rapport à l’Or.

Mais attention : la “survente” n’est pas synonyme de rebond imminent. Les traders expérimentés le savent, ce genre de signal demande confirmation. Il faut que d’autres indicateurs, comme la divergence haussière du RSI, un retournement du MACD concordent. De la même manière, un regain de volumes acheteurs pourrait également appuyer la thèse d’un rebond. Pour l’instant, rien de tel ne se dessine.

Le Bitcoin recule, l’or brille

Depuis plusieurs semaines, l’or s’affirme comme le grand gagnant des tensions macroéconomiques. En effet, le métal jaune tire actuellement parti de l’inflation persistante dans ce contexte d’incertitudes et de tensions géopolitique. Une situation qui pousse la plupart des investisseurs vers des stratégies défensives.

Par conséquent, le marché crypto avec le Bitcoin à sa tête, voit s’opérer une importante rotation de capitaux. Certes le BTC a fait l’objet d’une importante vague d’institutionnalisation depuis le début de l’année. Mais comparé à la maturité de l’Or surtout en phase d’incertitude, il est normal d’assister à une certaine fuite de capitaux. Ce dernier étant en effet perçu comme plus stable dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés numériques.

Résultat : le ratio Bitcoin/Or poursuit sa descente. Chaque BTC achète aujourd’hui nettement moins d’or qu’en début d’année, illustrant la perte de valeur relative de la cryptomonnaie face à son rival millénaire.

Une configuration graphique sous haute tension

Sur le plan technique, la situation du Bitcoin reste fragile. La paire BTC/USD se situe désormais en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Or en règle générale, les cassures sous ce seuil ont été les précurseurs de baisse sévères ou tout au moins, de consolidations persistante.

Pour ne rien arranger, il s’est récemment produit un death cross entre les moyennes mobiles 50 et 200 jours. Une confirmation supplémentaire du sentiment baissier qui traduit entre autres la domination des vendeurs. Les chandeliers rouges s’enchaînent dans une pente menaçant de faire plonger le BTC vers 99 500 $.

Sous les 100 000 $ : un chemin plausible

Certes il est important de mentionner le soutien historique autour de la moyenne mobile 50 semaines (près de 101 700 $). Mais les acheteurs semblent hésitants. Ce niveau, qui avait servi de socle aux précédents rebonds depuis 2023, pourrait cette fois céder sous la pression combinée des ventes techniques et du manque de flux entrants institutionnels.

Si cette zone venait à être franchie, le risque d’une correction sous les 100 000 $ s’intensifierait. Le marché se retrouverait alors face à un dilemme : capitulation à court terme ou opportunité de rechargement pour les investisseurs long terme.

L’espoir d’une rotation à venir

Pour autant, tout n’est pas perdu pour les partisans du Bitcoin. L’histoire montre que les phases de survente extrême face à l’or ont souvent précédé des rotations spectaculaires en faveur du BTC. Sur le marché altcoin les candidats comme Wepe se positionnent déjà pour la reprise.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

En novembre 2022, une configuration similaire avait précédé le rebond massif de 2023, propulsant le Bitcoin au-dessus des 120 000 $. Certains analystes estiment que la sous-performance actuelle pourrait créer les conditions d’un nouveau transfert de richesse cette fois du métal vers la crypto. Le cas échéant, le prochain rallye sera probablement celui de tous les ATH.

