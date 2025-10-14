Nouvelle chute des cryptomonnaies : comment réagir et quels niveaux surveiller ?

Après une première phrase de liquidations au début du week-end, marquée par un rebond particulièrement puissant, le marché se retrouve à nouveau dans l’impasse. Avec une nouvelle chute du secteur, quels sont les niveaux à surveiller ? L’heure est au bilan à mesure que la clôture mensuelle approche.

Une nouvelle phase de liquidation prend place sur le marché

Le marché crypto enchaîne les liquidations. Après le premier épisode du week-end dernier, liquidant plus de 19 milliards de dollars de positions, l’open interest des perp-DEX a drastiquement chuté. Avec un marché qui fut très largement dans le rouge, cela place le vendredi 10 octobre comme une journée historique.

Ces 24 dernières heures, près de 650 millions de dollars de positions ont été liquidées. Une nouvelle jambe baissière prend place sur le marché durant la session européenne. Une tendance qui va perdurer durant les prochains mois ?

Hyperliquid est à la troisième position pour les montants liquidées enregistrés. Tandis que HIP-3 est déployé depuis lundi 13 octobre, les avancées des derniers mois permettent à Hyperliquid de tenir face à de telles périodes, sans subir une interruption sur son protocole.

Bitcoin et ethereum sous un pivot : une reprise imminente

Ce mardi 14 octobre, ethereum marque une baisse supérieure à 7 %. Pendant ce temps, bitcoin fait preuve de résilience. Il marque actuellement une baisse qui, pour le moment, ne dépasse pas les 4 %. Une situation complexe, témoignant de la fébrilité de certains actifs.

Tous les deux oscillent actuellement sous un pivot. Évoluant respectivement sous les 4 000 dollars et aux portes des 110 000 dollars, la situation s’avère légèrement critique. Pour que le marché puisse reprendre en force, notamment les altcoins, BTC et ETH devront se diriger vers leurs anciennes résistances.

Snorter Bot : idéal pour s’exposer aux memecoins et profiter de la chute

Pendant que le marché crypto peine à remonter, notamment les altcoins qui enregistrent pour certains une baisse allant au-delà des 50 %, certains projets construisent sur d’autres blockchains, notamment Solana qui se retrouve à ce jour autour des 200 dollars. Cette blockchain, connue par beaucoup comme un hub des memecoins, pourrait se laisser porter par Snorter Bot.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Se qualifiant comme un robot de trading exclusivement dédié aux memecoins, sa proposition de valeur résulte donc dans la constitution d’un écosystème sur mesure, des frais de transaction réduits et de nombreuses fonctionnalités pour s’assurer des performances en faisant du trading.

Levant près de 5 millions de dollars, une exposition à $SNORT est toujours possible, à condition que cela puisse correspondre à vos convictions et l’évolution de l’écosystème Solana.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :