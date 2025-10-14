Nouvel ATH pour l’or : retournement de tendance en approche pour le métal jaune ?

Pendant que les cryptomonnaies marquent de nouveaux points bas en multipliant les périodes de liquidation, d’autres marchés se portent bien mieux. Par exemple, le cours de l’or continue son ascension, ce qui déconnecte une nouvelle fois cette réserve de valeur historique de l’industrie crypto. Une tendance qui devrait se maintenir dans le temps ? Faisons le point.

Pendant que l’or décolle, Pepenode construit une nouvelle forme d’investissement

Tandis que l’or évolue en très bonne posture, devenu à travers l’histoire la réserve de valeur par référence, sa position est légèrement fragilisée d’un point de vu psychologique par l’arrivée du bitcoin dans la cours des grands.

Avec l’adoption progressive des cryptomonnaies, d’autres projets émergent pour révolutionner l’investissement et déployer de nouvelles tendances on-chain. Ici, c’est Pepenode qui souhaite disrupter le secteur en proposant le premier memecoin avec un rendement. Plus concrètement, c’est un meme mine-to-earn.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Développé sur ethereum et toujours en prévente, Pepenode permet de réaliser virtuellement du minage en contrepartie de rendements (airdrops) en memecoins : PEPE, Fartcoin et bien plus encore. Apportant un accès simplifié au monde du minage, ce memecoin qui repose sur la tendance des PEPE dispose d’un fort potentiel. À ce jour, près de deux millions de dollars ont été levés. Alors, qu’attendez-vous pour le découvrir ?

Succession de sommets pour l’or, en route vers les 4 500 dollars ?

Tel qu’évoqué précédemment, bitcoin vient concurrencer l’or sur son territoire. Toutefois, au regard des derniers mois, l’or n’a rien à envier à BTC. En effet, depuis le début d’année, l’actif enregistre une hausse de 60 %, oscillant actuellement à plus de 4 130 dollars l’once.

Cette tendance s’est accélérée depuis le mois de septembre, lorsque la FED a laissé entendre un pivot dans sa politique (assouplissement monétaire). Avec une première baisse de taux, de nombreux intervenants s’attendent à un retour de l’inflation. Des craintes renforcées ces dernières semaines par trois éléments :

Le renforcement du soutien des États-Unis dans le conflit Ukraine-Russie.

La menace de nouveaux droits de douane sur la Chine (130 % au total) dès le 1er novembre.

L’accélération de l’accumulation d’or par les banques centrales.

Cette confluence d’éléments portent l’or en découverte de prix. Avec une hausse de 20 % depuis le mois de septembre, ne serait-ce pas trop brutal ? En analysant les données du RSI (plus de 91) et le stochastic (autour des 96), les indicateurs sont en surchauffe. D’ici la fin d’année, l’or pourrait marquer son point culminant avant de corriger sous les 4 000 dollars.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :