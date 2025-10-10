Bybit : feu vert de l’autorité fédérale aux Émirats, licence SCA obtenue

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 10, 2025

Bybit annonce avoir obtenu la Virtual Asset Platform Operator License de la Securities and Commodities Authority des Émirats arabes unis. Ce feu vert ouvre l’accès au marché “mainland” avec des services de trading, courtage, garde et conversion fiat. L’entreprise devient l’un des premiers exchanges à opérer sous cadre fédéral SCA, qui est à distinguer de la zone spéciale VARA de Dubaï.

Licence SCA obtenue : périmètre et services autorisés

La SCA valide une licence qui couvre les clients de détail et institutionnels sur le territoire fédéral. Bybit évoque une offre conforme aux exigences locales : avec KYC/AML renforcés et procédures de contrôle dédiées.

La licence englobe execution-only trading, brokerage, custody et fiat conversion. L’échange précise que les services seront déployés progressivement en fonction des intégrations bancaires et des obligations techniques. Cette autorisation s’ajoute aux agréments déjà obtenus à Dubaï sous d’autres cadres, mais elle change l’échelle puisqu’elle vise le reste du pays.

Bybit présente ce jalon comme la première licence SCA « complète » accordée à une plateforme crypto sur le mainland. Concrètement, ce feu vert crée un on-ramp régulé sous surveillance fédérale, avec des services de trading, courtage, garde et conversion fiat encadrés par la SCA. Pour les utilisateurs, l’effet est tangible, meilleure bancarisation, parcours fiat plus fluide, et accès à l’offre au-delà de l’émirat de Dubaï.

Bybit Secures UAE’s First Virtual Asset Platform Operator License from Securities and Commodities Authority



Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit, said: “Receiving the full Virtual Asset Platform Operator License from the SCA is a testament to Bybit’s unwavering commitment to… pic.twitter.com/IH5p3GbODz — Bybit (@Bybit_Official) October 9, 2025

SCA vs VARA : pourquoi c’est un tournant pour le mainland

Le paysage émirati compte deux niveaux. VARA régule Dubaï, alors que la SCA couvre le reste du pays. Jusqu’ici, une large part de l’activité crypto s’est structurée à Dubaï, et a profité du cadre VARA et d’un écosystème dense.

Avec la licence SCA, Bybit étend son rayon d’action au reste du pays. Les banques locales peuvent ainsi traiter avec un opérateur qui coche les cases fédérales. Cette bascule réduit la fragmentation réglementaire, ce qui simplifie l’offre pour les particuliers et les pros.

Par ailleurs, la SCA cadre les exigences de conformité et de protection des investisseurs à l’échelle nationale. Les processus de reporting, d’audits et de surveillance s’alignent sur un référentiel commun.

Cette centralisation accélère donc l’intégration des rails fiat et stabilise les parcours d’entrée. Elle clarifie aussi la responsabilité des prestataires qui opèrent au niveau fédéral. Pour un exchange, c’est un levier commercial et un signal de maturité réglementaire.

Feuille de route et concurrence MENA

Bybit rappelle une In-Principle Approval (IPA) obtenue plus tôt dans l’année. La licence finale officialise la montée en charge. Prochaines étapes : élargir la palette de produits au rythme des autorisations, brancher des partenaires bancaires locaux et déployer l’offre de garde au standard SCA. Le calendrier dépendra donc des interfaçages et des tests exigés par le régulateur.

La concurrence régionale reste dense, entre Dubaï et Abu Dhabi. La licence SCA ouvre réellement le mainland. Elle donne à Bybit un cadre unique, lisible par les banques et les corporates. Dès lors, l’appétit des institutionnels peut se traduire en flux, à condition que les rails fiat tiennent la cadence. Autrement dit la bataille ne se gagne pas qu’en conformité, elle se gagne aussi sur l’exécution et la qualité d’intégration bancaire.

Séparer achat et conservation avec Best Wallet

Aux Émirats, l’achat passe désormais par des prestataires régulés SCA. Ensuite, beaucoup préfèrent conserver leurs actifs en self-custody. Best Wallet sert à cela.

L’application permet de détenir ses clés, de voir son portefeuille et de déplacer ses fonds entre réseaux sans dépendre d’un compte exchange. On peut acheter via un opérateur SCA, puis transférer en quelques étapes ses USD tokenisés, le bitcoin ou des altcoins

Ainsi, on segmente le risque de plateforme et on organise ses poches d’épargne et de paiement. Par ailleurs, les parcours d’échange intégrés simplifient les réallocations entre chaînes. On-ramp reste régulé, la garde demeure chez l’utilisateur, et les mouvements restent fluides au quotidien.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Bybit

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :