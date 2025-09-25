XRP : l’effet BlackRock peut-il compenser les retards du Sénat ?

XRP a retrouvé le feux des projecteurs cette semaine après une annonce qui pourrait changer la donne. En effet, BlackRock et VanEck ont lancé leurs premiers fonds tokenisés via la plateforme Securitize. Ces produits, BUIDL et VBLL, permettent désormais un rachat 24/7 en RLUSD ou ETH. Très vite, une extension vers le XRP Ledger (XRPL) est prévue et les analystes y voient déjà un tracé particulier vers la reprise.

BlackRock et VanEck donnent un nouveau souffle à l’écosystème

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a salué l’initiative. Il y voit une preuve de “liquidité institutionnelle de qualité, instantanée et on-chain”. En clair, les géants de la gestion d’actifs valident l’infrastructure XRPL et ouvrent la porte à une adoption plus large.

Les perspectives d’avenir de cette nouvelle initiative font déjà jubiler de nombreux détenteurs de XRP. En effet, ces fonds tokenisés pourraient bien nécessiter cette cryptomonnaie pour certaines transactions cross-chain ou cross-border. Le cas échéant, la demande de XRP va s’accroître et son prix sera tiré vers le haut par ricochet.

Washington joue les trouble fête

Mais l’euphorie a vite été tempérée. À Washington, les blocages autour du Market Structure Bill freinent l’élan. Selon la journaliste Eleanor Terrett, la séance prévue le 30 septembre pour examiner le texte est reportée. Plusieurs raisons expliquent ce retard : manque de consensus entre républicains et démocrates, mais aussi menace de shutdown gouvernemental.

Un nouveau calendrier viserait la semaine du 20 octobre. Mais rien n’est garanti. Ce report pèse sur la confiance du marché, car ce projet de loi doit clarifier la distinction entre crypto-monnaies considérées comme commodities ou securities. En attendant, l’incertitude réglementaire entretient la prudence.

Les ETF XRP en ligne de mire

Ce même mois d’octobre s’annonce stratégique pour XRP. Plusieurs demandes d’ETF spot XRP arrivent à leur date limite. Bitwise, WisdomTree, CoinShares ou encore Canary Capital. Les décisions de la SEC sont attendues entre le 23 et le 25 octobre.

Les retards du Sénat n’influeront pas directement sur ces verdicts. La justice a déjà tranché en 2023 : les ventes programmatiques de XRP ne constituent pas des valeurs mobilières. Spécial satisfecit à la XRP Army qui a réussi un véritable coup de force tout au long du procès.

Or décision de justice limite drastiquement la capacité d’interposition de la SEC face aux projets naissant d’ETF XRP. De plus, la récente publication d’un cadre général de validation des ces produits démontre une position plus avenante qu’antagoniste. Donc si tout va bien, l’effet BlackRock pourrait s’amplifier et transformer XRP en véritable produit d’investissement institutionnel.

XRP à 3$ : un seuil psychologique toujours décisif

Sur le plan technique, la courbe d’évolution de XRP évolue toujours dans une zone charnière. En effet, à la suite de son sommet à 3,66 $ en juillet, le token a entamé une phase de correction en triangle descendant. Un schéma ambiguë qui au-delà de la baisse apparente peu cacher un mouvement de consolidation avant retournement.

En ce début de matinée, le prix du XRP oscille autour de 2,85 $, légèrement au-dessus de son support critique à 2,70 $. Ce niveau est déterminant car chaque rebond sur cette zone a permis d’éviter une accélération baissière par le passé.

For various reasons, I think that liquidation wick was the low for $XRP OR the entire structure that has built over the last year becomes questionably broken



Acceptance below that level, would add support to many arguments that a mid (maybe long) term top has been put in pic.twitter.com/t2rJwxc5nm — Dom (@traderview2) September 24, 2025

L’analyse des moyennes mobiles simple indique qu’un franchissement confirmé au-dessus de 2,88 $ ouvrirait la voie vers 2,93 $, puis 3,00 $. Cela nécessiterait du volume et un signal d’achat clair. Par contre, si le support des 2,84 $ cède, le prix pourrait glisser vers 2,81 $, voire 2,75 $.

Plusieurs analystes relèvent également un triple bottom en formation entre 2,60 $ et 2,70 $. Cette figure, rare mais puissante, suggère une reprise si les acheteurs parviennent à défendre ce plancher. Pour l’instant XRP est en phase de consolidation dans une tendance baissière. Il faudra surveiller de près la zone des 2,84 $ – 2,88 $.

Un exercice d’équilibriste encore délicat

L’effet BlackRock apporte une validation institutionnelle inédite au XRP Ledger. C’est un signal puissant qui peut renforcer la crédibilité de l’écosystème auprès des grands acteurs financiers.

Mais face à cet enthousiasme, la réalité politique à Washington rappelle la fragilité du marché. Tant que la clarté réglementaire reste en suspens, le prix du XRP restera exposé aux soubresauts.

En clair : si les ETF spot sont validés en octobre, l’effet BlackRock pourrait l’emporter sur les blocages du Sénat. Mais sans ce catalyseur, le seuil des 3 $ restera une ligne de front à surveiller de près.

Source : Ripple

