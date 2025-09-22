Arthur Hayes vend tout son wallet HYPE pour une Ferrari Testarossa

Arthur Hayes n’en est pas à son premier coup de théâtre. Le cofondateur de BitMEX a annoncé avoir liquidé l’intégralité de son portefeuille HYPE, encaissant plus de 823 000 $ de profit. Mais pourquoi une telle sortie après avoir annoncé x126 pour 2028 . Selon l’intéressé lui-même, c’est pour payer l’acompte de sa nouvelle Ferrari Testarossa 849. Une déclaration qui, comme souvent avec Hayes, mêle provocation et stratégie assumée sur fond d’interrogation.

De la prédiction x126 à la vente surprise

Le timing est des plus surprenant et fait couler beaucoup d’encre. En effet, Hayes prédisait une envolée spectaculaire du jeton HYPE il y a à peine 1 mois à Tokyo. Mais aujourd’hui, il vend tout pour supposément acheter une voiture.

Une contradiction qui alimente très fortement les critiques et la suspicion. Faut-il écouter les prévisions d’Arthur Hayes ou tout simplement observer ses transactions on-chain ?

Si l’on en croit les données HypurrScan, Hayes est manifestement dans une logique de prise de bénéfice. La vente de ses 96 628 HYPE, lui a permis de réaliser une plus-value de 19,2 %. Un gain modeste en pourcentage mais conséquent en valeur absolue.

HYPE, un token encore bouillant

Le token HYPE, adossé à Hyperliquid, plateforme décentralisée de produits dérivés, reste l’un des plus performants de l’année. Lancé en novembre dernier à 6,51 $, il cote aujourd’hui autour de 49,48 $, malgré un repli de près de 8 % sur 24 heures. En d’autres mots, Hype aura progressé de plus de 1 300 % depuis son lancement.

L’écosystème Hyperliquid affiche des chiffres impressionnants. Le volume de trading est passé de 560 M $ début août à 3,4 Milliards $ fin août, selon DefiLlama. Ce bond d’activité a propulsé HYPE parmi les altcoins les plus discutés du marché.

Pourquoi vendre maintenant ?

Pour certains, cette vente n’est qu’un caprice personnel. Hayes aime provoquer, et transformer ses profits en symbole ostentatoire. Dans le cas d’espèce, cette Ferrari en est une illustration parfaite.

Mais au-delà de l’anecdote, le geste peut aussi être lu comme une prise de bénéfices rationnelle. HYPE a connu une hausse fulgurante. Pour un investisseur aguerri, sécuriser une partie des gains n’est jamais une mauvaise stratégie.

This is why we dumped $HYPE today. But don’t worry 126x is still possible 2028 is a long way off. https://t.co/VLSISNzbcc — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 22, 2025

Les contradictions d’Arthur Hayes

Hayes n’a jamais eu peur de se contredire. Ses prévisions sur Bitcoin en témoignent. Il voit le BTC à 250 000 $ d’ici fin 2025, tout en admettant que se tromper ne lui pose aucun problème. “Peu importe si mes prédictions sont fausses”, a-t-il déclaré en juin.

Cette attitude brouille les pistes. Les investisseurs doivent-ils se fier à ses discours ou à ses mouvements réels ? Beaucoup rappellent qu’il vaut mieux observer ce que font les figures publiques sur la blockchain plutôt que ce qu’elles disent en interview.

Impact sur le marché

La vente de Hayes n’a pas déclenché d’effondrement immédiat. Mais elle ajoute une dose de volatilité au récit autour de HYPE. Le token reste 30 % sous son ATH de 0,01214 $ atteint en juillet, avec un potentiel de rattrapage si l’activité de la plateforme continue de croître.

Le facteur clé reste le mécanisme de buyback : Hyperliquid consacre une grande partie de ses revenus au rachat de HYPE, ce qui soutient la demande. Tant que les volumes se maintiennent, le prix pourrait repartir vers de nouveaux sommets.

Alors : simple coup de buzz ?

Arthur Hayes reste fidèle à son personnage : imprévisible, excessif, mais jamais hors sujet. Sa liquidation de HYPE pour s’offrir une Ferrari est à la fois une démonstration de style et un rappel brutal des règles du jeu. Il faut savoir prendre des bénéfices sur ce marché.

Pour les investisseurs, le message est double. HYPE garde un potentiel énorme si Hyperliquid poursuit sa croissance. Mais suivre aveuglément les prédictions spectaculaires, sans tenir compte des actes concrets, reste un pari risqué.

