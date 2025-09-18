Après un 700 % sur XRP, ce trader dévoile une alerte majeure sur Bitcoin

Le nom de DonAlt circule beaucoup ces derniers jours. Ce trader, connu pour avoir anticipé la flambée du XRP de 0,50 $ à 3,65 $, s’est retrouvé au cœur d’une polémique autour d’un prétendu mouvement massif d’Ethereum. Selon certains trackers, il aurait déposé 4 001 ETH, soit près de 18 millions $ sur Binance. La rumeur a fait du bruit mais…

L’homme derrière la prédiction XRP

En fin de compte, elle n’aura pas tenu 24 heures. DonAlt a lui-même démenti, ironisant sur son soi-disant “wallet de retraite”, qui contiendrait seulement 2 ETH, 5 XRP et 0,00001 BTC. Une sortie qui a transformé l’histoire en gag, tout en rappelant à quel point un simple malentendu peut enflammer le marché.

Its port around that size or even close 🦆? — Ideasmaker (@ideasmaker7) September 18, 2025

Si ce démenti a attiré autant d’attention, c’est bien parce que DonAlt a un historique solide. Son appel sur XRP, soldé par un gain de plus de 700 %, reste l’un des plus mémorables du dernier cycle. Résultat : chaque mention de son nom dans une transaction on-chain déclenche la curiosité des investisseurs.

Il a d’ailleurs ajouté une touche de provocation en évoquant le fameux meme XRP à 589 $, une référence populaire dans la communauté. Mais derrière l’humour, son message est clair. Ne vous laissez pas piéger par les étiquettes de portefeuilles mal attribuées, concentrez-vous sur les vraies tendances de marché.

L’avertissement sur Bitcoin

Ce qui intéresse vraiment DonAlt aujourd’hui, ce n’est ni Ethereum ni la spéculation autour de son portefeuille, mais bien le Bitcoin. Dans une récente analyse graphique, il a souligné que les traders surréagissent à chaque chandelier rouge, oubliant que la structure globale reste positive.

Selon lui, tant que le Bitcoin se maintient au-dessus des 100 000 $, la tendance doit être considérée comme haussière. Une cassure nette sous ce seuil serait problématique, mais à ce stade, rien n’indique un tel scénario. “Un Bitcoin à six chiffres est la nouvelle normalité, pas une exception”, insiste-t-il.

$BTC



As much as everyone seems to be panicking about every single move on here



This is still pretty bullish overall

Acceptance below $100k would be bad now that we've all grown accustomed to 6 figure BTC but unless that happens it makes sense to be bullish-ish pic.twitter.com/PCPAQtVLmT — DonAlt (@CryptoDonAlt) September 18, 2025

Cette lecture contraste avec le climat de doute alimenté par la volatilité récente. DonAlt rappelle que le marché a intégré la vie au-dessus des anciens sommets, et que les secousses actuelles ne suffisent pas à invalider le cycle.

XRP continue d’attirer les regards

Pendant que DonAlt recentre le débat sur Bitcoin, XRP poursuit son propre rallye. En l’espace de 30 jours, le prix est remonté de 2,76 $ à plus de 3,10 $, franchissant à nouveau un seuil psychologique clé. Les signaux sont clairs :

Open interest en forte hausse , dépassant 9,05 milliards $, soit 2,92 milliards de XRP placés sur les marchés dérivés.

, dépassant 9,05 milliards $, soit 2,92 milliards de XRP placés sur les marchés dérivés. Volume de trading en explosion , +62 % sur 24h pour atteindre 7,38 milliards $.

, +62 % sur 24h pour atteindre 7,38 milliards $. Prix en hausse de 3,2 % en une journée, preuve que l’intérêt des investisseurs reste soutenu.

Ces chiffres traduisent une confiance grandissante dans le potentiel haussier du token. XRP n’est plus qu’à 19 % de son ATH de 3,84 $, et beaucoup anticipent une tentative de cassure vers la zone des 4 $.

L’appui des institutionnels

Cette dynamique ne repose pas uniquement sur les particuliers. Les institutionnels renforcent aussi leur exposition. Grayscale a récemment lancé un ETF multi-token incluant Bitcoin, Ethereum et XRP. Une première qui donne au token une visibilité de rang supérieur aux yeux des grands fonds.

De son côté, Ripple a annoncé un partenariat avec Franklin Templeton et DBS. Objectif : développer des marchés de repo adossés à des stablecoins et à des collatéraux tokenisés.

Dans ce cadre, le stablecoin Ripple USD (RLUSD), déjà coté à Singapour, devient un instrument clé. Il offre aux investisseurs une alternative moins volatile en période de turbulence. Ce double mouvement repositionne Ripple et XRP au cœur du chantier de la tokenisation des actifs réels (RWA).

Un marché qui oscille entre doute et confiance

L’épisode Ethereum a montré à quel point une simple rumeur peut détourner l’attention. Mais DonAlt a rappelé l’essentiel : Le BTC au-dessus des 100 000 $ reste structurellement haussier.

En parallèle, XRP confirme sa résilience. Avec un open interest record, une hausse des volumes et un soutien institutionnel croissant, l’altcoin pourrait bien surprendre encore. La prochaine étape ? Défendre les 3 $ et viser un retour vers les plus hauts historiques.

Source : DonAlt sur X

