Ethereum : 2,65 millions d’ETH en attente de retrait, un record qui secoue le marché

Dernière Mise à Jour: Septembre 14, 2025

Ethereum traverse une zone de turbulences. Début septembre 2025, plus de 2,65 millions d’ETH se retrouvent coincés dans la file d’attente de sorties du staking. Jamais le réseau n’avait connu un tel niveau. L’équivalent de 11,7 milliards de dollars immobilisés, dans une période où le moindre mouvement de masse alimente nervosité et spéculations.

Une file d’attente qui explose

Il y a quelques jours à peine, cette « exit queue » ne dépassait pas le million d’ETH. Puis, coup de théâtre : un bond de près de 60 % en quelques jours.

La situation en veut pour raison l’affaire Klin-SwissBorg. Le prestataire de staking a décidé de retirer l’ensemble de ses validateurs Ethereum après la découverte d’une faille ayant conduit au vol de 41 millions $ en Solana.

Résultat, un retrait massif, mais ordonné, étalé entre 10 et 42 jours. Mais la conséquence est immédiate. Le délai moyen pour sortir du staking grimpe en flèche : de 10 jours à plus de 40 jours. Dans le rang des investisseurs, c’est un signal. Les grands acteurs veulent reprendre la main sur la sécurité, quitte à provoquer un embouteillage inédit.

Pression sur le marché ou simple réajustement ?

Un tel volume en attente interroge. Si ces ETH devaient être liquidés sur le marché spot, la pression vendeuse serait colossale. Cependant, la réalité est plus nuancée. Une grande partie de ces tokens appartiennent à des institutions ou à des opérateurs qui envisagent déjà de les restaker dans un cadre plus sûr.

Ce mouvement traduit surtout une méfiance croissante envers certains prestataires, plus qu’un désengagement massif du réseau. L’écosystème reste robuste : 35,5 millions d’ETH sont toujours stakés, soit près de 30 % de l’offre en circulation. Un chiffre qui confirme que, malgré le bruit, la confiance dans Ethereum reste bien ancrée.

Les experts tempèrent le choc

Anthony Sassano, fondateur de The Daily Gwei, avance qu’il ne s’agit pas d’un exode. Selon lui, la file d’attente record ne reflète qu’un événement ponctuel lié à Klin. « Une bonne partie de ces ETH seront restakés », souligne-t-il, rappelant que la hausse récente du prix d’ETH incite plutôt à maintenir ses positions.

Reste que le risque existe. Une telle congestion risque d’accentuer la volatilité à court terme, surtout si d’autres acteurs institutionnels suivaient le mouvement. Dans un climat déjà marqué par les incertitudes réglementaires, les traders scrutent le moindre signal.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

