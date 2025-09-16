XRP fera +860% si Bitcoin passe cette étape

Il se pourrait bien que la performance la plus explosive du marché crypto se joue sur XRP plutôt que sur le géant Bitcoin. L’idée n’est pas si farfelue. Du moins, c’est ce que pense Dan Morehead, patron de Pantera Capital. Convaincu d’un Bitcoin à 750 000 $ d’ici 2030, il annonce une danse folle avec le jeton, de Ripple. Au vu de sa forte corrélation au BTC, XRP pourrait bondir de +860 % dans le même élan, jusqu’à viser les 30 $. Une projection vertigineuse qui redonne des frissons à la XRP Army.

Bitcoin garde une trajectoire explosive

Pour Dan Morehead, fondateur de Pantera Capital, le potentiel de croissance du Bitcoin est loin d’être épuisé. Dans une récente interview sur CNBC, l’investisseur a rappelé un chiffre frappant. Le BTC a quasiment doublé chaque année depuis 12 ans. En prolongeant cette tendance, il estime que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 750 000 $ d’ici 2030.

À ce niveau, la capitalisation de l’actif dépasserait 15 000 milliards $, faisant de Bitcoin le deuxième plus grand actif mondial derrière l’or. Aujourd’hui, le BTC ne représente encore que 0,2 % de la richesse mondiale, laissant une marge d’adoption gigantesque.

L’effet de levier particulier pour XRP

Historiquement, quand Bitcoin s’envole, les altcoins suivent. Et parmi eux, XRP a toujours montré une corrélation forte avec le BTC. Les données récentes affichent un coefficient de 0,79, signe d’un mouvement étroitement lié.

Concrètement, si Bitcoin progresse de +552 % comme le prévoit Morehead, XRP pourrait grimper au-delà de 19 $, soit déjà plus de six fois son niveau actuel. Mais les analystes rappellent que XRP a tendance à évoluer avec plus de volatilité que Bitcoin.

Dans les cycles précédents, l’actif a souvent surperformé en pourcentage une fois l’élan enclenché. En d’autres termes, si BTC décolle, XRP peut accélérer encore plus vite.

Ripple dans l’espace ou la folie à 28,54 $

Certains modèles vont plus loin. Ils estiment que XRP pourrait délivrer 1,56 fois les gains du Bitcoin lors du prochain bull run. Dans ce scénario, le token grimperait de +861 %, atteignant un prix cible de 28,54 $, à deux pas du seuil psychologique des 30 $.

Un tel mouvement aurait une portée symbolique. Depuis des années, XRP peine à effacer le sommet de 2018. Franchir les 20 $, puis viser 30 $, transformerait l’actif en l’un des meilleurs performeurs du marché crypto.

Patience et volatilité obligatoires

Rien ne sera immédiat. Morehead inscrit son scénario sur un horizon de cinq ans. Entre-temps, le marché crypto devra traverser des périodes de volatilité extrême, des incertitudes réglementaires et des changements de sentiment.

Cela signifie que le chemin ne sera pas linéaire. Il est quasi certains que les phases de correction brutale jalonneront presque toujours le parcours du jeton avant d’éventuels nouveaux sommets.

XRP et BTC en tandem : un pari risqué mais irrésistible

L’idée d’un XRP à +860 % peut sembler démesurée. Toutefois, avec un Bitcoin à 750 000 $, le scénario est mathématiquement plausible. L’importante corrélation de Ripple avec les variations de cours de son aîné lui confère une impressionnante capacité à en amplifier les hausses.

Quoi qu’il en soit, XRP reste un pari spéculatif de choix pour les traders convaincus de la montée en puissance du marché. De plus, au vu de l’engagement exceptionnel de sa communauté, la XRP Army, la perspective d’un Ripple aussi performant devrait trouver un écho assez notable. Rendez-vous dans 5 ans.

Source : CNBC Television

