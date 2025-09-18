Crypto en feu : voici pourquoi le marché s’envole ce 18 septembre

C’est une bouffée d’oxygène bien méritée que s’offre le marché crypto ce 18 septembre. En effet, l’annonce de la baisse des taux de Fed a favorisé une hausse de sa capitalisation totale de 1,6 %. Culminant désormais à 4,12 trillions de dollars, la hausse est notamment portée par un volume d’échanges de plus de 210 milliards $ en 24 heures. Parmi les dix plus grandes cryptos, huit sont en hausse. Seuls Ethereum et Dogecoin affichent de légers reculs. Mais dans l’ensemble, l’humeur est à l’optimisme.

Bitcoin consolide après la Fed

Le moteur reste évidemment le Bitcoin. Sur les dernières 24h, la crypto N°1 progresse de plus de 2 % tendant vers 118 000 $ sur la fin de journée. Le BTC voit ainsi sa capitalisation monter à plus de 2 340 milliards $ dans la foulée de la baisse du taux directeur de Fed.

Cela dit, le mouvement a engendré dans un premier temps, de la volatilité. En effet, le BTC a brièvement plongé sous 115 000 $, déclenchant plus de 100 millions $ de liquidations. Mais la reprise a été rapide, preuve que le bras de fer reste largement en faveur de l’achat. Désormais, tous les regards se tournent vers la zone des 118 000 $, dont la cassure ouvrirait la porte à 120 000 $ puis 124 000 $.

En clair, le marché semble encore attendre une confirmation qui devrait arrivée au-dessus de 118 000 $. Tant que BTC reste au-dessus de 115 000 $, la tendance haussière ne sera pas remise en cause. L’hypothèse d’un nouvel ATH est d’ailleurs très plausible si l’étape des 124 000$ est atteinte.

Altcoins saison : Solana et BNB en tête, XRP solide

Les altcoins profitent aussi de la dynamique. BNB bondit de 4,2 % à 993,35 $, tandis que Solana gagne 4,9 % à 245,80 $, avec une hausse hebdomadaire de 9,4 %.

XRP progresse de 3,3 % à 3,11 $, confirmant son rôle de valeur refuge parmi les altcoins. En revanche, Ethereum recule légèrement (-0,2 % à 4 578 $), consolidant après ses gains récents. Dogecoin signe la plus forte baisse du top 10 avec -0,7 % à 0,279 $. Du côté des plus petites capitalisations, les performances sont spectaculaires :

Aster : +284 % à 0,63 $.

APX : +363 %.

Lagrange : +57 %.

Ces mouvements illustrent l’appétit retrouvé des traders pour le risque. C’est très probablement le moment rêvé pour tenter un x100 sur des altcoins comme Bitcoin Hyper qui adoptent ouvertement le narratif de la volatilité.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

ETFs : flux contrastés mais solides

L’élan haussier s’explique aussi par les flux d’ETF crypto aux États-Unis. En effet sur la journée d’hier, les ETFs Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 51,28 M$. Malgré ce recul ponctuel, l’afflux cumulé reste massif : 57,33 milliards $, soit 6,62 % de la capitalisation du BTC.

BlackRock domine toujours les débats, avec 149,7 M$ d’entrées sur son iShares Bitcoin Trust (IBIT). À l’inverse, Fidelity et Grayscale ont subi d’importants retraits.

Côté Ethereum, les ETFs ont connu un petit passage à vide avec une sortie nette de 1,89 M$. Mais là encore, le cumul reste positif avec 13,66 milliards $ d’entrées au total. BlackRock (ETHA) continue d’attirer des capitaux, tandis que Fidelity (FETH) enregistre les plus fortes sorties.

En clair, les investisseurs institutionnels restent engagés. Cela dit si la volatilité des flux rappelle que la confiance n’est pas totale.

Le ton général est encore à la prudence

Malgré l’emballement des prix, le Crypto Fear & Greed Index reste neutre à 51 points. Le marché n’est ni euphorique, ni en panique. C’est le signe d’un équilibre fragile : les investisseurs participent à la hausse, mais gardent un œil sur les risques macro.

En particulier, les prochains indicateurs économiques américains et l’évolution des taux seront déterminants. Un signal de ralentissement ou de nouvelle détente monétaire renforcerait le scénario d’un bull run prolongé.

Peut-être un peu tôt pour proclamer le bull run général

La Fed a relancé l’appétit pour le risque, avec un BTC qui consolide au-dessus de 117 000 $ et les altcoins reprenant de la vigueur. Mais la prudence reste de mise. Les supports clés à 115 000 $ pour BTC et 4 500 $ pour ETH devront tenir pour que la dynamique reste intacte.

Pour l’instant, le marché semble bien parti pour prolonger son envolée. Mais dans un climat où la macro dicte le tempo, le bull run dépendra plus que jamais des prochains signaux venus de la Fed et des flux institutionnels.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

