American Bitcoin, l’entreprise soutenue par la famille Trump entre en bourse en septembre

Depuis l’investiture de Donald Trump, le monde politique embrasse pleinement l’industrie des cryptomonnaies. Après la réserve stratégique bitcoin, le retour en arrière de certaines mesures mises en place durant le mandat de Biden, ou l’adoption de textes fondateurs comme le GENIUS Act, la famille Trump témoigne d’un vif intérêt pour ces sujets. Actuellement, c’est American Bitcoin qui est sous le feu des projecteurs.

Entrée en bourse imminente pour American Bitcoin

Entreprise de minage de bitcoin, American Bitcoin va devenir publique dès le mois de septembre. Soutenue par la société Hut 8 qui détient 80 % des parts, et co-fondée par Eric Trump et Donald Trump Jr., une fusion en actions va prendre place avec Gryphon Digital Mining. Cela évite le parcours traditionnel de l’entrée en bourse.

American Bitcoin, backed by Trump’s two sons, will go public via an all-stock merger with Gryphon Digital Mining, aiming to start trading on Nasdaq in early September. Eric Trump, Donald Trump Jr., and Hut 8 will jointly hold 98% of the new entity, trading under the ticker ABTC.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 28, 2025

Normalement listé sous le ticker $ABTC, les frères Trump et Hut 8 détiendront 98 % des parts. Une nouvelle fois, la famille Trump renforce son positionnement dans l’industrie crypto en s’intéressant cette fois au minage.

Cette entrée en bourse est particulièrement stratégique. Elle a pour vocation d’accumuler du bitcoin à grand échelle, obtenir des financements supplémentaires, gagner en crédibilité auprès des institutionnels.

Succès financier imminent ? Cela dépendra des performances de l’entreprise, notamment la rentabilité du minage et les coûts énergétique, tout en prenant en compte la capacité d’expansion d’American Bitcoin sur le continent asiatique.

La famille Trump : une influence et un positionnement stratégique

Les chiffres parlent d’eux mêmes. L’empire de Donald Trump dans les cryptomonnaies ne cesse de croître, générant des revenus astronomiques. Entamant son aventure en 2022 avec les collections NFT, lui permettant de générer près de 15 millions de dollars, puis à l’origine de World Liberty Financial, Trump Media (réserves BTC) et le memecoin $TRUMP, au total ce sont plus de 2,4 milliards de dollars sur l’ensemble des projets.

Très clairement, la famille Trump influence l’industrie. En accueillant favorablement ce secteur dès novembre 2024, le marché a gagné en crédibilité. Cela a apporté un vent d’air frais à travers le globe : déploiement de cadres réglementaires dans certains pays, adoption des stablecoins ou discussions autour d’une réserve bitcoin nationale : très clairement, le monde n’a jamais autant adopté les actifs numériques qu’aujourd’hui.

L’ajout d’American Bitcoin au portefeuille d’entreprise de l’empire Trump démontre, une nouvelle fois, leur intérêt pour l’industrie crypto.

Minage de bitcoin : une stratégie viable à long terme ?

Stratégie viable à long terme ? Malgré un halving tous les quatre ans, débouchant mécaniquement sur une réduction des récompenses, cela est pour le moment compensé par l’expansion du cours face au dollar.

En valeur monétaire, en trouvant de l’énergie à faible coût, le minage de BTC est toujours rentable à ce jour. Une manière idéale d’en accumuler sur le long terme de manière passive, quand bien même la mise en place et la maintenance de l’infrastructure n’est pas gratuite.

Pendant ce temps, directement sur la blockchain, de nouvelles opportunités émergent. Vous avez probablement entendu parler de Wall Street Pepe ($WEPE), la meilleure prévente de 2024 avec plus de 60 millions de dollars de fonds levés.

Après un déploiement sur ethereum, le projet se lance sur solana, et organise pour l’occasion une nouvelle prévente. Surfant sur les performances historiques du PEPE, $WEPE se positionne à ce jour comme une belle opportunité pour la fin d’année 2025.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :