Bitcoin casse son EMA-100 mais XRP, ETH et SOL résistent : Altcoin season en vue ?

Le Bitcoin (BTC) a décroché sous sa moyenne mobile simple à 100 jours pour la première fois depuis avril. Pour le marché crypto, il s’agit d’un signal technique majeur. La chute, modeste en apparence (-1 % en 24h), a suffi pour briser un support suivi de près par les traders. Le BTC a ainsi touché un point plancher à 109 172 $, confirmant la faiblesse de l’élan.

Bitcoin perd un support clé

La situation technique s’est dégradée. Le prix est désormais sous le nuage Ichimoku, une position notoirement connue pour renforcer une lecture baissière de la trajectoire. D’ailleurs, les signaux actuels laissent deviner une courbe étrangement semblable à la configuration de février.

Cela s’observe notamment au niveau de la cassure de la ligne de tendance haussière initiée en avril et les signaux négatifs du MACD sur les unités longues. Une rupture avait alors ouvert la voie à une correction jusqu’à 75 000 $. Par conséquent, les signaux à surveiller sur les prochains jours sont :

Supports : 105 390 $ (retracement Fibonacci 38,2 %), puis 100 928 $ (MMA 200) et enfin la zone psychologique des 100 000 $.

(retracement Fibonacci 38,2 %), puis 100 928 $ (MMA 200) et enfin la zone psychologique des 100 000 $. Résistances : 111 592 $, 117 416 $ (sommet du 22 août) et 120 000 $.

Tant que BTC ne repasse pas au-dessus de 117 416 $, la pression vendeuse continuera probablement à rester dominante.

XRP dans l’indécision

A l’opposé du Bitcoin, le XRP tient encore au-dessus de son EMA-100. Mais son évolution reste piégée dans le nuage Ichimoku. Autrement dit, le jeton navigue dans une zone d’incertitude où ni acheteurs ni vendeurs ne dominent.

Cette consolidation peut durer, mais elle agit aussi comme un ressort. Une sortie claire, vers le haut ou vers le bas, donnera la prochaine direction. Pour l’instant, XRP reste neutre mais vulnérable en cas de nouvelle secousse macro.

ETH et SOL gardent une longueur d’avance

Le contraste est plus net du côté d’Ethereum (ETH) et de Solana (SOL). Les deux actifs tiennent toujours au-dessus de leurs supports techniques clés, EMA-100 et nuage Ichimoku inclus. Cela envoie un signal fort : malgré la faiblesse du Bitcoin, certains altcoins conservent un biais haussier.

Un retour de l’appétit pour le risque pourrait donc les propulser en tête. En cas de rotation haussière, ETH et SOL sont bien placés pour surperformer BTC et XRP dans les prochaines semaines.

Vers un début d’Altseason ?

Ce décalage entre Bitcoin et les altcoins nourrit une question centrale : sommes-nous à l’aube d’une altcoin season ? Historiquement, ce type de phase apparaît quand le Bitcoin perd de la vigueur tandis que certains grands altcoins tiennent le cap et attirent les capitaux.

Cependant, prudence. La baisse de BTC sous son EMA-100 reste un signal préoccupant. Si le support des 105 000 $ venait à céder, la pression se propagerait mécaniquement à l’ensemble du marché. Mais si le Bitcoin stabilise sa trajectoire, l’écart de solidité entre BTC et les altcoins pourrait bel et bien déclencher une nouvelle vague de flux vers ETH et SOL.

Bitcoin Hyper : l’héritier alternatif qui veut profiter des faiblesses du BTC

Bitcoin Hyper s’inscrit dans la logique du projet alternatif aux phases de doute sur le BTC. Conçu comme une version modernisée du Bitcoin, il en reprend le narratif fondateur. Cependant, il y ajoute des mécanismes techniques pensés pour séduire une génération d’investisseurs en quête de rapidité, de rendement et de scalabilité.

Sur le plan tokenomics, Bitcoin Hyper affiche une offre fixe pour conserver la rareté. Dans le même temps, un système de staking permet aux détenteurs de générer des rendements passifs.

Le projet intègre également un mécanisme de burn régulier, destiné à réduire l’offre circulante et à créer une pression haussière sur le prix. De plus, Bitcoin Hyper va au-delà des limitations historiques de la blockchain Bitcoin avec une solution de type Layer-2 plus optimisée.

Ses promoteurs misent ainsi sur la volatilité actuelle du marché pour attirer une communauté à la recherche d’opportunités rapides. Ce positionnement en fait un outsider intrigant lorsque l’actif phare du marché s’essouffle.

