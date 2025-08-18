Hong Kong serre la vis sur les stablecoins face à la montée des fraudes

Le ton est donné à Hong Kong. La ville a lancé l’un des cadres réglementaires les plus stricts d’Asie sur les stablecoins. L’Autorité monétaire (HKMA) ne cache pas ses priorités : protéger les investisseurs, limiter les escroqueries et renforcer la crédibilité de la place financière locale. Mais cette rigueur, saluée par certains, inquiète aussi une partie des acteurs du secteur.

Une loi pour dissuader les abus

Adoptée en mai, la Stablecoins Ordinance impose une licence à tout émetteur souhaitant commercialiser des stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire. Sans ce sésame délivré par la HKMA, impossible de promouvoir ou de distribuer ces actifs numériques. Les contrevenants risquent jusqu’à six mois de prison et une amende de 50 000 dollars hongkongais, soit environ 6 300 dollars américains.

De façon concrète, Hong Kong veut couper court aux campagnes marketing agressives et aux promesses de rendements irréalistes qui ont alimenté la spéculation ces dernières années. Eddie Yue, directeur de la HKMA, insiste : la régulation sera stricte au départ, quitte à l’assouplir avec l’expérience.

Le but affiché, c’est de bâtir un marché crédible, capable d’attirer les capitaux internationaux sans reproduire les dérives observées ailleurs.

Hong Kong Monetary Authority Announced That The Regulatory System For Stablecoin Issuers Will Be Enforced Starting On August 1 — First Squawk (@FirstSquawk) July 29, 2025

La stratégie s’inscrit justement dans un mouvement global. En Europe, le règlement MiCA entrera pleinement en vigueur en 2026. Aux États-Unis, la SEC et le Trésor débattent encore du cadre à adopter. Hong Kong, de son côté, prend les devants avec un arsenal plus contraignant, dans l’espoir de devenir un pôle de référence pour les actifs numériques régulés.

Des arnaques toujours plus sophistiquées

Si la HKMA frappe fort, c’est aussi parce que les escroqueries liées aux stablecoins explosent. Les schémas sont variés : faux projets, levées de fonds illégales, systèmes Ponzi ou plateformes de trading fantômes. Tous exploitent la notoriété croissante des stablecoins, présentés comme des alternatives sûres au bitcoin ou à l’ether.

À Shenzhen, en Chine continentale, les autorités tirent également la sonnette d’alarme. Des campagnes frauduleuses utilisent le terme “stablecoin” en vue de séduire les épargnants. Derrière les discours sur l’innovation financière, on retrouve souvent du blanchiment d’argent, du jeu illégal ou des escroqueries classiques de type pyramidal.

L’ampleur du phénomène illustre la difficulté des régulateurs. Il leur faut nécessairement contenir la criminalité sans freiner l’innovation. Selon Chainalysis, les pertes mondiales liées aux arnaques crypto ont dépassé 4,6 milliards de dollars en 2023. Les stablecoins, par leur image de sécurité, attirent une part croissante de ces détournements.

Licences sélectives et exigences techniques

Pour regagner la confiance, Hong Kong privilégie la sélectivité. Aucune licence n’a encore été accordée, et la première vague n’est attendue qu’en 2026. Un délai jugé long, mais assumé : mieux vaut prendre son temps que valider des acteurs fragiles.

Au nombre des conditions imposées, les émetteurs devront par exemple prouver la solidité de leurs réserves, garantir le rachat de leurs jetons en monnaie fiat et renforcer la sécurité des portefeuilles. Aussi, le stockage des clés privées devra se faire dans des environnements inviolables, un standard inspiré des meilleures pratiques bancaires.

Ce niveau d’exigence pourrait décourager les projets amateurs, mais il ouvre aussi la voie à une professionnalisation du secteur. Des groupes comme Ant International, Standard Chartered ou Animoca ont déjà exprimé leur volonté de se conformer au dispositif.

Source : Thales

