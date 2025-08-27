Enlèvement d’un ex-trader crypto en France : 10 000 euros en rançon et violences physiques

L’écosystème crypto français est marqué par un nouveau kidnapping. Après la multiplication de tels agissements ces derniers mois, la situation ne s’arrange pas. Les acteurs Web 3 deviennent la cible prioritaire pour de nombreux criminels. Faisons le point sur cet affaire et voyons les conséquences que cela pourrait avoir sur le territoire national.

Nouvel enlèvement d’un ex-trader crypto

Ce mercredi 27 août, en matière de « faits divers », la crypto fait encore la une. Pour cause, d’après les informations rapportées par Le Parisien, le kidnapping d’un ancien trader de cryptomonnaies.

Les faits auraient eu lieu entre Paris et Saint-Germain-en-Laye dans le nuit du mardi à mercredi. Contre cet enlèvement, c’est une rançon de 10 000 euros qui fut demandée par les ravisseurs. Quand bien même le montant peut paraître faible au regard des risques pris, cela n’en reste pas moins une grosse somme.

Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye a été alerté avec un coup de fil par l’un des proches de la victime, ayant eu une photo envoyée par les ravisseurs, ces derniers demandant la rançon contre sa libération. Rentré à pied durant la nuit, les investigations sont en cours. La victime fut étranglée et le visage tuméfié.

Les agresseurs, confrontés à un manque de connaissances de l’industrie

Dans le cadre de cet enlèvement, c’est une rançon de 10 000 euros qui fut demandée. Bien que nous n’ayons pas toutes les informations en notre disposition pour comprendre ce qu’il est passé, une demande de règlement en cryptomonnaies n’est pas à écarter. Cela fut à plusieurs reprises le cas dans le passé.

D’autant plus, la demande d’une rançon en crypto, hormis avec des monnaies pro-privacy comme XMR, conduit très généralement à une traçabilité directe des ravisseurs.

Manque de connaissances et peu de recul sur le fonctionnement de la police judiciaire ? De tels agissements conduisent à une prise de risque particulièrement conséquente. Le résultat d’un système judiciaire parfois défaillant et de procédures qui ne cessent de s’allonger dans le temps.

La France face à la hausse des attaques contre les entrepreneurs : quelles solutions ?

Depuis le début d’année, les affaires en ce genre se multiplient. Le premier concerné fut David Balland, co-fondateur de Ledger, libéré par le GIGN face à une demande de rançon en crypto. D’autres affaires ont eu lieu par la suite, comme le père d’un chef d’entreprise ayant eu le doigt sectionné, ou la tentative d’enlèvement de la fille de Pierre Noizat en plein Paris (11e arrondissement) avec une camionnette chronopost.

Avec ces nombreux dossiers, clairement documentés, la hausse des attaques fait parler médiatiquement. Ainsi, le 16 mai dernier, une réunion d’urgence a eu lieu avec des entrepreneurs de l’industrie, le ministre de l’Intérieur, le préfet de police, certains directeurs généraux et l’ADAN. Toutefois, ce ne sont que des mesures ponctuelles et peu efficaces qui furent prononcées.

🎉 🏛️ Grâce à la mobilisation de l'écosystème crypto, à contre-courant de la tendance générale, les libertés fondamentales ont remporté une petite victoire en France. 👇



🤫 Il n'y a pas de démocratie libérale sans respect de la vie privée.



🕊️ Parfois qualifiée de liberté… pic.twitter.com/2WKbUg2YBA — Alexandre 'unhosted' Stachtchenko (@StachAlex) August 24, 2025

Plus récemment, c’est le décret n°2025-840 qui est entré en vigueur à date du 25 août. Celui-ci permet aux dirigeants d’entreprises de demander l’occultation des adresses personnelles. Premier pas en faveur de la protection de la vie privée, cela n’est toutefois pas suffisant. Avec les nombreuses fuites de données personnelles, les criminels trouveront probablement de nouveaux moyens pour arriver à leurs fins.

