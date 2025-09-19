SNORT, XRP, ASTER : Voici 3 altcoins qui sont prêts pour un ATH en octobre 2025

Pendant que bitcoin défend les 117 000 dollars et qu’ethereum se rapproche progressivement de son ATH sous les 5 000 dollars, les altcoins se préparent. Certains rebondissent très progressivement, tandis que d’autres s’apprêtent à franchir des pivots techniques. Dans ce contexte, nous vous proposons une liste de trois actifs à surveiller attentivement, avec un potentiel non négligeable.

SNORT : la crypto en prévente avec le potentiel le plus important

Sur Solana, le marché se développe à une vitesse particulièrement importante. Effectivement, avec le retour en force des memecoins sur le devant de la scène, la hausse du $PUMP de PumpFun et un SOL qui s’approche bientôt des 250 dollars, certains projets se positionnent en amont d’un nouvel ATH.

Snorter est donc le projet idéal pour s’exposer à cette narrative. Proposant un bot de trading efficace avec de nombreuses fonctionnalités : protection Honeypot et MEV Bot, transactions instantanées et frais réduits, son architecture est idéale pour le trading de memecoin.

Disponible à 0,10 dollar, SNORT s’approche des 4 millions de dollars de fonds levés. Proposant à l’avenir des services supplémentaires tels que des partenariats, l’intégration d’algorithmes ainsi qu’une API de trading, il est encore temps de se construire une base pour son portefeuille Solana en l’intégrant à hauteur de quelques pourcents du capital.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

XRP vers un ATH, porté par les partenariats de Ripple ?

Pendant ce temps, XRP oscille autour des 3 dollars, ce qui est une très bonne nouvelle. D’autant plus, ayant opéré un pullback sur ce pivot technique en milieu de semaine, faisant suite au franchissement d’une résistance oblique, le jeton natif de Ripple est en très bonne posture pour de nouveaux sommets.

Ces derniers jours, l’actualité fut plutôt mouvementée pour ce projet :

Partenariat avec Franklin Templeton et la DBS pour un marché tokenisé alimenté par Ripple et le stabelcoin RLUSD.

pour un marché tokenisé alimenté par Ripple et le stabelcoin RLUSD. Le lancement de l’ETF XRP ($XRPR) par REX-Osprey

($XRPR) par REX-Osprey RLUSD marque une croissance de 9 % sur les trente derniers jour, atteignant une valorisation supérieure à 700 millions de dollars.

Les planètes s’alignent pour XRP. Si les nouvelles se multiplient en ce sens et que de nouveaux véhicules d’investissement intégrant cet actif voient le jour, un passage à plus de 4 dollars ne serait qu’une question de temps. Une situation à monitorer activement, avec un biais haussier long terme, tant que XRP ne chutera pas sous le pivot à 3 dollars.

Aster, le concurrent d’Hyperliquid à surveiller attentivement

Pendant ce temps, pas très loin d’Hyperliquid et de son écosystème HyperEVM, nous retrouvons Aster. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fondamentaux, nous vous proposons une couverture de son sujet et son positionnement comme concurrent n°1 d’Hyperliquid à l’heure actuelle.

Malgré le soutien de CZ, ainsi qu’un lancement réussi pour ASTER (désormais dans le TOP 100 CMC), de nombreux utilisateurs pointent du doigt des problèmes en matière d’interface et expérience utilisateur, ainsi qu’un manque de liquidité.

Pour autant, d’après Wu Blockchain, le projet a marqué dans les 24 heures post-TGE une hausse du jeton de 1 650 %, un volume d’échange de 310 millions de dollars et 330 000 nouveaux portefeuilles.

Déjà présent dans les métadonnées de Binance, cela n’est qu’une question de temps avant un listing officiel. Avec une capitalisation qui dépasse légèrement le milliard de dollars, cela n’est probablement que le début d’une longue course à la hausse.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :