Pump.fun érige une statue géante de Trump devant le Capitole pour promouvoir un token

Une statue en mousse dorée de Donald Trump, haute de près de quatre mètres, brandissant une pièce de Bitcoin, est apparue en plein cœur du National Mall hier, juste devant le Capitole. L’image a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Derrière cette mise en scène, on retrouve les équipes de Pump.fun, plateforme connue pour permettre à n’importe qui de créer/échanger des memecoins.

Derrière la statue de Trump : les memecoiners de Pump.fun

L’opération n’est pas le fruit du hasard : elle s’inscrit dans la stratégie marketing de Pump.fun, qui joue sur l’humour et la provocation pour faire parler d’elle.

Un collectif d’investisseurs liés à la plateforme serait à l’origine de l’initiative. Et difficile de ne pas voir le timing : la statue est apparue pile au moment où Pump.fun teasait un nouveau memecoin lié à Trump.

Statue en mousse doré de Trump devant le Capitole. Source : X

Un compte twitter avait aussi été créé avec comme handle « @djtgst » le ticker du token. Autrement dit, un hommage à Trump et au Bitcoin, mais aussi et surtout une gigantesque publicité.

https://t.co/OZEXFqGISx



WE LIVE — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) September 17, 2025

Un stunt crypto suivi en direct sur Pump.fun mais le token peine à s’envoler

L’installation n’était pas seulement physique : elle a aussi été retransmise en livestream diffusé sur Pump.fun. La communauté a pu assister à toutes les étapes, de la fabrication de la tête de Trump jusqu’à la mise en place finale devant le Capitole.

Ce direct a permis de donner une dimension encore plus virale à l’événement. Les extraits ont circulé ensuite sur X et TikTok, amplifiant la visibilité du projet. Et pourtant, à la rédaction de ces lignes, le token est encore bien loin d’attirer l’attention, malgré un pump pendant le stream le token peine à attirer les foules :

Buzz, controverse et zones d’ombre autour de la statue

Une question reste en suspens : l’installation avait-elle l’autorisation officielle ? Aucune confirmation n’a été donnée, et l’absence de permis pourrait poser problème pour ses créateurs. De toute façon, la statue a été retirée après quelques heures. Mais elle a laissé derrière elle un parfum de coup de com un peu rater…

Certains y voient un coup de génie marketing, d’autres une provocation inutile. Quoi qu’il en soit, cette statue restera comme un exemple frappant de la façon dont les memecoins utilisent la viralité et la mise en scène pour exister. Tout est bon pour un pump.

Source : Pump.fun

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

