Aster : le nouveau Hyperliquid de la BSC pour faire concurrence à HYPE

Pendant que la plateforme Hyperliquid continue de conquérir le marché des DEX et marque de nouveaux sommets en matière de TVL avec HyperEVM, certains projets souhaitent prendre part à cette tendance, comprenant qu’il y a un positionnement à obtenir sur ce marché. Aster, le concurrent direct d’hyperliquid ? Découvrez ce nouveau projet qui bouleverse les perspectives des analyses sur les réseaux sociaux.

Aster : une plateforme crypto en pleine expansion

Le projet Aster, déployé sur la Binance Smart Chain (et disponible sur d’autres blockchains à ce jour) est un DEX orienté vers les contrats perpétuels et le trading spot, directement dans la DeFi.

Soutenu par YZI Labs (ex Binance Labs), son fonctionnement est indépendant de Binance, bien que les investissements soient fortement orientés vers des entreprises et produits du Web 3. Résultat d’une fusion entre Astherus et APX Finance, son déploiement multi-chain et la multiplicité des collatéraux tels que le USDF ou le asBNB en fait un DEX de premier plan dans l’écosystème crypto.

Avec plus de 2 millions d’utilisateurs et une TVL qui dépasse les 400 millions de dollars, le marché se tourne vers cette plateforme en raison de son jeton natif, le $ASTER, qui a marqué une hausse de 400 % en l’espace de quelques heures, ce qui le hisse tout juste à la centième place du CoinMarketCap.

CZ fait la promotion de Aster : concurrent Hyperliquid numéro 1 ?

Changpeng Zhao, fondateur de Binance, continue de suivre activement l’écosystème de la BSC. Soutenant publiquement le projet Aster, cela vise à faire concurrence de manière indirecte à l’écosystème Hyperliquid qui, pour rappel, aspire progressivement la liquidité des CEX tels que Binance ou OKX.

Well done! 👏 Good start. Keep building! pic.twitter.com/oMfOxfsBRS — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 17, 2025

Si $ASTER connaît d’aussi belles performances, c’est en raison de l’influence d’Hyperliquid dans la conception des tokenomics. Plus de la moitié de l’offre totale en circulation sera dédiée pour les incitations à la communauté (airdrop) tandis que l’équipe ne récolte que 5 % des jetons. Ainsi, c’est un véritable pari sur l’avenir, dans la volonté de prendre le même chemin que le DEX originaire d’arbitrum.

BNB en profite et décolle à la hausse : retour en force de la Binance Smart Chain ?

Avec l’intérêt progressif des spéculateurs et traders pour Aster, un produit originaire de la BSC et soutenu par Yzi Labs, cela devrait directement bénéficier à l’ensemble de l’écosystème Binance. Bien que cela ne soit pas le seul vecteur, nous pouvons constater une très forte expansion du BNB. En effet, il a dépassé ce jeudi 18 septembre les 1 000 dollars. Un niveau historique.

Pour utiliser Aster et y envoyer des fonds, le projet à ne pas négliger est Best Wallet. En effet, ce portefeuille non-custodial intègre plus de 60 blockchains et dispose d un DEX natif. Cela est idéal pour déplacer ses fonds et découvrir de nouveaux protocoles. Avec le jeton natif BEST qui apporte des avantages (frais réduits, airdrops, launchpad), cela n’est qu’une question de temps avant que le projet explose auprès du grand public

