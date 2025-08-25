Faire un x 126 sur HYPE : la folle prédiction de Arthur Hayes pour Hyperliquid

Alors que le marché crypto marque une pause, un token attire tous les regards : HYPE, le jeton natif d’Hyperliquid. En marge de la conférence WebX 2025 à Tokyo, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a lâché une prédiction pour le moins spectaculaire : HYPE pourrait s’apprécier de 126 fois dans les trois ans à venir. Comment ? Voici ce qu’il en dit.

Pourquoi Hayes croit au potentiel de Hyperliquid

La déclaration de Hayes a suffi à propulser le token en tête des discussions. Sur 24 heures, HYPE gagne près de 4 %, flirtant avec les 47 $. C’est tout prêt de son ATH à 50 $ atteint mi-juillet.

Lors de son allocution, Arthur Hayes explique l’ensemble de cette perspective tout repose sur une dynamique clé. Les stablecoins sont en pleine expansion. Selon lui, cette croissance massive fera donc grimper les revenus annuels de la plateforme de 1,2 milliard $ aujourd’hui à 258 milliards $ demain. Une perspective vertigineuse qui expliquerait cette cible de valorisation.

Il voit dans Hyperliquid un modèle capable de redéfinir les standards des dérivés décentralisés, en particulier sur le marché des perpétuels. Ces contrats sans date d’expiration qui permettent de spéculer à levier sur les cryptos.

Des chiffres déjà impressionnants

Au-delà des annonces, les données confirment l’ascension fulgurante du projet.

Positions ouvertes : record de 198 397 contrats ouverts lundi.

: record de 198 397 contrats ouverts lundi. Open interest : plus de 15 milliards $ en valeur de contrats non réglés.

: plus de 15 milliards $ en valeur de contrats non réglés. Equity totale : pic à 31 milliards $ dans les portefeuilles.

: pic à 31 milliards $ dans les portefeuilles. Volume : 1,56 milliard $ échangés en un week-end, record pour la plateforme.

: 1,56 milliard $ échangés en un week-end, record pour la plateforme. TVL : 685 millions $, tout proche de son sommet de février.

Ces métriques traduisent une adoption accélérée. Les frais de transaction, eux, frôlent les 93 millions $ depuis le début du mois, égalant le record de juillet.

Hyperliquid, nouveau géant des dérivés ?

La montée en puissance de Hyperliquid impressionne jusque dans les rapports d’analystes. D’après Redstone, l’exchange est passé en moins de deux ans de l’anonymat à plus de 75 % des parts du marché des DEX de perpétuels, détrônant dYdX.

Avec des volumes quotidiens proches de 30 milliards $, Hyperliquid s’aligne désormais sur certaines paires de Binance. C’est un exploit rare pour une plateforme décentralisée.

Un pari audacieux… mais risqué

Reste la question : un x126 sur HYPE est-il réaliste ? Hayes mise sur un scénario d’euphorie prolongée, où l’appétit pour les produits dérivés décentralisés ne faiblirait pas. Or, l’histoire des marchés rappelle que ce type de trajectoire n’est jamais linéaire.

La concurrence, les régulations à venir et la dépendance aux volumes de trading représentent autant de risques. De plus, la volatilité extrême du secteur peut transformer une opportunité en piège pour les investisseurs trop confiants.

Entre rêve et surchauffe

La prédiction de Arthur Hayes marque un tournant dans la visibilité de Hyperliquid. HYPE n’est plus un simple jeton de niche. Il s’agit désormais d’un candidat sérieux pour incarner la prochaine grande success story du DeFi.

Mais un potentiel multiplié par 126 reste, pour l’instant, une projection. Si les fondamentaux de croissance sont solides, la prudence reste de mise. Entre rêve de gains astronomiques et risques de surchauffe, le destin de HYPE s’écrira dans les prochains trimestres.

